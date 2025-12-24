IMP.¡Ö½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×3´§¤ò³ÍÆÀ¡¡¼«¿È½é¤Î¡Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡×1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦IMP.¤ÎºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMAGenter¡Ù¤¬¡¢24ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½µ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È6.3ËüPT¡Ê63,074PT¡Ë¤Ç¼«¿È½é¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤â1°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×3´§¡Ú¢¨¡Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¡¢¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÊÃ±¶Ê¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯DVD¡¦BD¤Î8¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡¤½¤Î¤Û¤«6°Ì¤Ë¤Ï¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø10¡Ù¤¬¡¢½µ´Ö1.3ËüPT¡Ê13,237PT¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÎßÀÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï117.5ËüPT¡Ê1,174,503PT¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢12·î17ÆüÈ¯É½¤Î¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¡×¡¢¡ÖºîÉÊÊÌÇä¾å¿ôÉôÌç¡×¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï3°Ì¡¢¡Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡8°Ì¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ É÷¡ØPrema¡Ù¤¬½µ´Ö1.1ËüPT¡Ê11,229PT¡Ë¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËÜºî¤Ï¡¢2025Ç¯9·î15ÆüÉÕ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢ºÇ¿·12·î29ÆüÉÕ¤Þ¤ÇÄÌ»»16½µTOP10Æþ¤ê¤òµÏ¿¡£ÎßÀÑ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï47.2ËüPT¡Ê471,886PT¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
PT¡á¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡Ö2025Ç¯12·î22ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ö½µ´Ö¹ç»»¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·î29ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö:2025Ç¯12·î15Æü¡Á12·î21Æü¡Ë¡ä
