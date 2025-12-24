¿»¿å¤·¤¿¥Æ¥ó¥È¤«¡¢ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë»Ä³¼Êë¤é¤·¤«¡½¡½Åß¤Î¥¬¥¶¤Ç½»Ì±¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÁªÂò
¡ÊCNN¡ËÅß¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î½»Ì±¤¬¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È°Å·¸õ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¿å¿»¤·¤Î¥Æ¥ó¥È¤ÇÊë¤é¤¹¤«¡¢¤¤¤ÄÅÝ²õ¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤·úÊª¤Î¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹¤«¤ÎÆó¼ÔÂò°ì¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤¿½»Âð¤Ï40ËüÅï°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¡£
¥¬¥¶ÆîÉô¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤ÇÊë¤é¤¹¥Ò¥ä¥à¡¦¥¢¥Ö¡¦¥Ê¥Ð¤µ¤ó°ì²È¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥È¤¬¤Ê¤¯¡¢¹üÁÈ¤ß¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·úÊª¤Î°ì²è¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É÷±«¤ò¤Õ¤»¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÊÉ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¬¾å¤Ë¤Ï·úÊª¤Î¾å³¬¤¬²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê»ÔÌ±ËÉ±ÒÂâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Àè½µ¤Ï¥¬¥¶¤ò½±¤Ã¤¿¹ë±«¤È¹¿¿å¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â17¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£·úÊª¤ÎÅÝ²õ¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£ÈïºÒ¤·¤¿½»Âð¤Ï90Åï°Ê¾å¤ËµÚ¤Ó¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈòÆñ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿½»Ì±¤Î¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤Ï¤ª¤è¤½90¡ó¤¬¿»¿åÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ÎÍò¤Î½éÆü¡¢Æ¬¾å¤ÇÀÐ¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¡×¤È¥¢¥Ö¡¦¥Ê¥Ð¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÍî¤Á¤Æ¤¤¿º½¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×
5ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÊø¤ì¤«¤±¤¿Å·°æ¤«¤é¿â¤ì²¼¤¬¤ëÅÅÀþ¤òË¥¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÀþ¤Ï¡¢¤Ì¤ì¤¿¾²¤ËÃÖ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°áÎà¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅµ¤¤Ï±ó¤¤Æü¤Îµ²±¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¬¥¶»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï±ó¤¤Ì´¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¥¢¥Ö¡¦¥Ê¥Ð¤µ¤ó¤Î¼«Âð¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬ÄäÀï¹ç°Õ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀêÎÎ¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥é¥¤¥ó¡×¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢½»Ì±¤¬Î©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¶á¤¯¤Î·úÊª¤Ë¤¤¤¿¥¢¥¦¥ó¡¦¥¢¥ë¡¦¥Ï¥¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Å·°æ¤òËÀÀÚ¤ì¤Ç¤Ä¤Ä¤¯¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÅ·°æ¤Ï¡¢ÅÝ²õ¤·¤¿½¸¹ç½»Âð¤Î·úÊª¤ÎÅÚÂæÉôÊ¬¤Ç¡¢¾å³¬¤ÎÉô²°¤¬²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ²¿ÁØ¤Ë¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢¤æ¤¬¤ó¤ÀÅ´¹ü¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÍò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥¢¥ë¡¦¥Ï¥¸¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀïÁè¤ÎºÇ½é¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ê3Æü´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÊÒ¤ÎÍî²¼¡¢¿»¿å¡¢É÷¤È¸·¤·¤¤´¨¤µ¡×
ÉôÊ¬Åª¤ËÅÝ²õ¤·¤¿·úÊª¤ÏÁ´¤Æ¡¢Æ±¤¸´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ë¡¦¥Ï¥¸¤µ¤ó¤ÏÊø¤ì¤«¤±¤¿ÊÉ¤òÅ¥¤ÇÊä½¤¤·¡¢·ê¤òËÉ¿å¥·¡¼¥È¤Ç¤Õ¤µ¤°±þµÞÁ¼ÃÖ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤Ï¡¢³¤¤Î¶á¤¯¤Î¿»¿å¤·¤¿¥Æ¥ó¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤è¤êËÌ¤Ë¤¢¤ë¥·¥ã¥Æ¥£ÈòÆñÌ±¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤¬ÅÝ²õ¤·¤ÆÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¡¢2¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎÙ¤Î·úÊª¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¶õÇú¤ÇÇË²õ¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤³¤Î·úÊª¤Ë¤âÂç¤¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Åß¤ÎÍò¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½»Âð¤¬¼¡¡¹¤ËÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊë¤é¤·¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖËèÆü²È¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢ËèÆü¿Í¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤³¤Î½»Ì±¤ÏÏÃ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë½ÐÆ°¤·¤¿»ÔÌ±ËÉ±ÒÂâ¤Î¥â¥Ï¥Þ¥É¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¬¤ì¤¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ò½õ¤±½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·¡ºïµ¡¤Ê¤É¤Î½Åµ¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÅß¤ÎÍò¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»à¤Ì¡×¤È¥Õ¥¡¥Æ¥£¤µ¤ó¤ÏÁÊ¤¨¤ë¡£
»ÔÌ±ËÉ±ÒÂâ¤Ï½»Ì±¤ËÂÐ¤·¡¢Âç±«¤ÎºÝ¤ÏÊø¤ì¤«¤±¤¿·úÊª¤Î³°¤ØÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¤¬¤ì¤¤ÎÃæ¤ÇÊë¤é¤¹½»Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¬¥¶¤ÎÅß¤ò±Û¤¹¤¿¤á¤ÎÈòÆñ½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥È¤ÏÅþÄìÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È»ÔÌ±ËÉ±ÒÂâ¤Ï¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤«¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£
º£²ó¤ÎÍò¤Îµ¾À·¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀ¸¸å2½µ´Ö¤ÎÆý»ù¤È8¥«·î¤ÎÆý»ù¤â¤¤¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄãÂÎ²¹¾É¤ÇÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£