¥¿¥ì¥ó¥ÈÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢Æ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¡¢Æ¬ÄË¡¢ÉÔÌ²¡¢¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃæ¤À¤È¡¢ÉÔÌ²¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¡£ÌëÃæ¤â½ë¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤Ç¿²¤Æ¤ë¤·¡¢ÉÛÃÄ¤Ï¤¤¤¸¤ã¤¦¤·¡£¸¤¤¬¤³¤³¤Ë¡Ê¤½¤Ð¤Ë¡Ë¤¤¤¿¤é¤É¤«¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö¸¤¤Ï¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ì¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¡£Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö½ë¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤¬°ìÈÖÇº¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£