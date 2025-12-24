松本まりか主演「元科捜研の主婦」ホームドラマ×ミステリーの二つの世界を表現したメインビジュアルを初公開！さらに戸次重幸・吹越満・かたせ梨乃ら豪華キャストの出演が決定！

テレ東では、2026 年 1 月16日(金)から、ドラマ9「元科捜研の主婦」（毎週金曜夜9時～）を放送します。本ドラマはテレビ東京と講談社が共同開発したオリジナルストーリーとなっております。

かつて”科捜研のエース”と呼ばれた専業主婦・吉岡詩織が捜査一家の新米刑事として奮闘する夫・道彦からとある殺人事件の相談をされたことで物語は思わぬ展開に…。科学と家族の力で事件を解き明かす本格ミステリーであり、現代の夫婦や家族の在り方も描くホームドラマとのハイブリッドドラマである「元科捜研の主婦」にぜひご注目ください！

さらに！本作のメインビジュアルが完成しました！エプロン姿の詩織が白衣を身にまとう、その一瞬を切り取った印象的なビジュアルです。左には温かな日常を象徴する吉岡家、右には警察・科捜研のメンバーが並び、主婦としての顔と、科学捜査に挑む研究者としての顔――ふたつの世界が対比的に描かれています。 「主婦ときどき科学捜査！」というキャッチコピーの通り、家事や育児の傍ら、事件解決に立ち向かう詩織の姿が鮮やかに表現されています！





物語のカギを握る人物たちに戸次重幸・吹越満・かたせ梨乃が決定！ほか第1話ゲストも解禁！

©「元科捜研の主婦」製作委員会

元科捜研の主婦・吉岡詩織を松本まりか、詩織の夫で刑事の吉岡道彦を横山裕、そんな二人の愛する息子・吉岡亮介を佐藤大空、詩織がかつて勤めていた科捜研メンバーに遠藤憲一、島袋寛子、大内リオン（AmBitious）、小手伸也、道彦が務める神奈川県警捜査一課メンバーに八嶋智人、入江甚儀、渡辺いっけい、そして亮介が通う幼稚園の先生に高山一実といった豪華なキャストが出演するのは既報の通りですが、この度、物語のカギを握る豪華なキャスト達を解禁します！

道彦の兄で、6年前に40歳で亡くなった元神奈川県警捜査一課の刑事・吉岡修一(よしおかしゅういち)を戸次重幸、神奈川県警の鑑識課員で、道彦たちからは「ヤマさん」と呼ばれ親しまれているベテラン職員・山西達男(やまにしたつお)を吹越満、吉岡道彦の母で詩織とは正反対の昔ながらの知恵や感覚を大切にしている吉岡美代子(よしおかみよこ)をかたせ梨乃が演じます。

また、第1話のゲストには、愛する妻を何者かに殺された大学教授・神田一成(かんだかずなり)を袴田吉彦、一成の妻で、「きらめき家事デザイナー」として絶大な人気を誇りながらも、ある日突然命を奪われてしまう、物語のカギを握るカリスマ主婦・神田菜々美(かんだななみ)を星野真里が演じます。

実力派俳優たちが「元科捜研の主婦」をどのように盛り上げてくれるのか、ぜひご注目ください。



≪キャストコメント≫

■戸次重幸（吉岡修一役）

台本を読ませていただいて、本格サスペンスの要素がありながら、ホームドラマとしての優しさもあり、非常に入り込みやすい作品だなというのが第一印象でした。

私が演じる修一は、横山さん演じる道彦と兄弟であり、同じ刑事という立場でもありますので、視聴者の皆様に兄弟の絆や面影を感じていただけるように作り上げていきたいと思っております。

修一の過去が物語にどのように関わっていくのか、ぜひご注目いただければと思います。



■かたせ梨乃（吉岡美代子役）

さてさて刑事でも、囮捜査の仮装でもありません。どストレートにおばあちゃんやらせて頂きます。

科捜研頭脳の詩織さんと対照的な平凡な温かい家庭を築いてきた道彦のお母さんです。

長男のやはり刑事であった息子修一を失った悲しい過去もありますが、優しい眼差しで息子夫婦を見守っていきます。

美味しいご飯も作りますよ。煮物は自信作。ご期待下さいませ。



■袴田吉彦（神田一成役）

⼤学教授、神⽥⼀成 役を演じさせて頂きました袴⽥吉彦です。

撮影初日は仙台から。この間まで東北で撮影していたので謎の親近感を感じながらのinでした！

台本を読み改めて夫婦の向き合い方を感じさせられる作品かと思いました。是非ご覧下さい。



■星野真里（神田菜々美役）

新ドラマ！大切な第1話に出演させていただきます。私の役はきらめき家事デザイナー。

役作りのために見たお片付けのプロフェッショナルの皆さんの動画のおかげで、年末のお掃除に気合が入りました(笑)。

サスペンスであり、ホームドラマであり、知的好奇心をもくすぐられるお話が面白いです。

何はともあれ第一話、是非ともご覧ください！



＼THE BEAT GARDENの「エレメント」が主題歌に決定しました！／



©「元科捜研の主婦」製作委員会

THE BEAT GARDENが本ドラマのために書き下ろした「エレメント」が主題歌に決定しました！「家族」と「科学」をテーマにU が歌詞を紡ぎ、楽曲⾯では壮⼤なサウンドに新メンバーKAI の⼒強いハイトーンボイスが合わさった楽曲に仕上がっています。お楽しみに！



≪主題歌アーティストコメント≫

■U(THE BEAT GARDEN)

愛とは何なのかなんて、誰かに語れたものではないですが、目には見えないけれど確かに心の記憶に残っているそれを“科学”と“家族愛”、普通なら相容れない二つの力を借りながら、より真っ直ぐなラブソングを歌う事ができたと思っています。

科捜研や刑事という僕が触れた事のない場所で歩んでいく脚本を読みながら、全く同じではなくても、人は誰しもジャンルレスに、近しい悩みや痛みを抱えていて“帰る場所がある”という事は、どんな不安の元素でも解いていくぬくもりを持っている事に、改めて気付かせてもらいました。

心幼い頃、「家族愛」という時間を人よりも上手く生きられなかった、素直になれなかった、

あの頃の自分へもこの歌を贈りたいです。



＼クリスマス家族写真が届きました！／



©「元科捜研の主婦」製作委員会

吉岡家のクリスマス写真が届きました！家族3人でクリスマスグッズを身につけた、仲良しムードあふれる一枚です。別カットは「元科捜研の主婦」公式SNSで公開予定！ぜひ合わせてご覧ください。



≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ９「元科捜研の主婦」

【放送日時】 2026年1月16日スタート 毎週金曜夜9時～9時54分

※初回は 15 分拡大 夜 9 時~10 時 09 分放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。

（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.

又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

▶TVer：https://tver.jp/series/sr53qbc9gs

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 松本まりか

【出演】 横山裕 島袋寛子 佐藤大空 入江甚儀 大内リオン（AmBitious）高山一実／かたせ梨乃 戸次重幸 小手伸也 吹越満 渡辺いっけい 八嶋智人 遠藤憲一

【ゲスト】 袴田吉彦 星野真里

【原作】 「元科捜研の主婦」（テレビ東京・講談社）

【脚本】 尾崎将也、鹿目けい子、岡崎由紀子、光益義幸

【監督】 堀江貴大、片山雄一、守下敏行

【プロット協力・小説】 新藤元気

【音楽】 篠田大介

【主題歌】 THE BEAT GARDEN「エレメント」（UNIVERSAL SIGMA）

【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】 木下真梨子（テレビ東京）、二瓶朔也（テレビ東京）、石田麻衣（ホリプロ）

【制作】 テレビ東京、ホリプロ

【製作著作】 「元科捜研の主婦」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/motokasouken/

【公式X】 @tx_drama9

【公式Instagram】 @tx_drama9

【公式TikTok】 @tx_drama9