¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬Âç³¢Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ãÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ä¤Î½Ð±é¼ÔÂè2ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î31Æü13»þ15Ê¬¤«¤éÁ´ÊÔÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Âè2ÃÆ½Ð¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¾åÅÄÎµÌé¡¢¤·¤Ê¤³¡¢chay¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¢»³¸ýÃÒ½¼¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¤Ê¤É·×14ÁÈ¤Î½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¹¾Íµ¡¢º´Æ£¹°Æ»¡¢HYDE¡¢µÜËÜ²ÂÎÓ¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾åÅÄÎµÌé¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂç³¢Æü¤òÂ¾¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊýÃ£¤È²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÎÉ¤¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢chay¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì²»°ì²»¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢»³¸ýÃÒ½¼¤Ï¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤¬¤É¤ì¤À¤±¸÷±É¤Ç±É¸÷¤«¡ª¡×¤ÈÅöÆü¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤âÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤¬ÆÃÊÌ¤Ë±ÇÁü½Ð±é¤·¡¢³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¡ØHAVE A MEKIMEKI TIME¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¹°Æ»¤ä¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¤é¤È¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬¸µµ¤¤ÊÂÎÁà¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Øº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÅÜÅó¤Î60Ê¬¡ÉÊ¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½éÂåÁí´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£¾åÅÄÎµÌé ¥³¥á¥ó¥È
½é¤á¤ÆÂç³¢Æü¤òÂ¾¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊýÃ£¤È²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤Âç³¢Æü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È¤É¤ó¤ÊÍí¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤«º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÂç³¢Æü¤Ë¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÎÉ¤¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£chay ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î°ìÇ¯¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ç°´ê¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì²»°ì²»¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£»³¸ýÃÒ½¼ ¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤µ¤«¡ª¤Þ¤µ¤«¡ª¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤¬¤É¤ì¤À¤±¸÷±É¤Ç±É¸÷¤«¡ªº£²ó¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤¯¤º¡Ù¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÉðÆ»´Û¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ò22Ç¯Á°¤Î2¿Í¡ÊANIKI¤ÈHIRO¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
¢£ABEMA ¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë ¸á¸å1»þ15Ê¬¡Á¸á¸å7»þ¡Ê½ª±éÍ½Äê¡Ë
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8SmHwUizY95sy9
¢¡ABEMA ¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡Á¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡õ¤â¤â¥¯¥í²Î²ñ»Ï2026¡Á¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
ÊüÁ÷ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë ¸á¸å11»þ45Ê¬¡Á¸áÁ°0»þ30Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CH1PKkZbxfv1sd
¢¡¥Á¡¼¥àÊ¬¤±
½µËö¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
¹ÈÁÈ¡§¶Ì°æ»í¿¥¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë
ÇòÁÈ¡§É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ
¢¡Âè2ÃÆ½Ð¾ì¼Ô ¡Ê50²»½ç¡¢[ ]Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô¡Ë
ÁêÀîÃÈ²Ö¡ÊSKE48¡Ë[½é]
AiScReam[½é]
iLiFE![2]
AMEFURASSHI[5]
ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡ÊÅìµþ03¡Ë[8]
¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º[5]
°ìÇ·¿¹Âç¸Ð[½é]
¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·[5] ¡Ê¢¨2¡Ë
¾åÅÄÎµÌé[½é]
ukka[3]
¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«[½é]
¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼[5]
EBiDAN NEXT[2]
Âç¹¾Íµ[3]
²¬ÅÄ¾À¸[7] ¡Ê¢¨2¡Ë
¤«¤¬²°[3]
Ýæ»ÖÔ¥[9]
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ[½é]
À¶ÌîÌÐ¼ù[6]
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£[½é]
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë[½é]
¥³¥ì¥µ¥ï[½é]
¤µ¤À¤Þ¤µ¤·[9]¡¡¡Ê¢¨1¡Ë
º´Æ£¹°Æ»[2]
¤·¤Ê¤³[½é]
ÅçÄÅ°¡Ìð[2]
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ[9]¡¡¡Ê¢¨2¡Ë
»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø[7]
¿åÁ°»ûÀ¶»Ò[9]¡¡¡Ê¢¨2¡Ë
ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë[½é]
¥¹¥¿¥×¥é¸¦µæÀ¸[3]
Straight Angeli[½é]
¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥«¡¼[½é]
¹â°æÀéÈÁ[½é]
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß[½é] ¡Ê¢¨2¡Ë
¤Á¤£¤¿¤ó¡ù[3]
chay[½é]
Ä¶ÆÃµÞ[3]
ÀéÌÊ°Î¸ù[½é]
DEAN FUJIOKA[½é]
DXTEEN[½é]
Åìµþ½÷»ÒÎ®[8]
Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó[5]
ÅÚº´·»Äï[4]
¢âJOY[½é]
¡âME[3]
¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³[½é]
HYDE[5]
¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ[½é]
²ÖÌø»åÇ·¼ÒÃæ[9]
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó[½é] ¡Ê¢¨2¡Ë
Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦[½é]
¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó[3]
¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó[½é]
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥á¥ê¡¼¥Ï゙¥Ã¥È゙¥¨¥ó¥É[½é]
Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´[½é]
Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó[2]
ÉÛÂÞÆÒÂÙ[3] ¡Ê¢¨2¡Ë
ËÙÆâ¹§Íº[½é]
MAZZEL[½é]
¾¾ºê¤·¤²¤ë[8]
¾¾ËÜÌÀ»Ò[9]
Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²[½é]
¥Þ¥ë¥·¥£[½é]
MISS MERCY[½é]
µÜËÜ²ÂÎÓ[2]
¿¹¸ýÇî»Ò[9]
»³¸ýÃÒ½¼[½é]
UNIS[2]
²£»³¤À¤¤¤¹¤±[½é]
Î¶µÜ¾ë[3]
ÎÖ»Ò[½é]
LumiUnion[½é]
@onefive[½é]
¢¨1¡§VTR¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§VTR¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
