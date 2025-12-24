BE:FIRST¡¢¡ÖÌ´Ãæ¡×¡ÖI Want You Back¡×¤ÎTHE FIRST TAKE¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÆ±»þÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
BE:FIRST¤¬¡¢¡ÖÌ´Ãæ¡×¡ÖI Want You Back¡×2¶Ê¤Î¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò12·î29Æü(·î)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡È¥Á¥ã¡¼¥Á¡¼¡É¤Ê¶Á¤¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È²ÎÀ¼¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¡ÖBetrayal Game¡×¤Ç¤â¶¦ºî¤·¤¿¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼eill¤È¡¢BE:FIRST¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ð¥ó¥Þ¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤äÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤µ¤»¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢Ryo ¡ÆLEFTY¡Ç Miyata¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ©ºî¡£¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤Î¤ß¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖI Want You Back¡×¤ÏThe Jackson 5¡ÖI Want You Back¡×¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥«¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆSKY-HI¤ÈSunny¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¡¼¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Èµæ¶Ë¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÅÁÀâÅªµ¡ºà Neve 8068 ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢À¸¥Ð¥ó¥É¤ò¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡£¤½¤Î²»¸»¤ò¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¥½¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¡¢HIP HOPÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å°Äì¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥Ó¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢BE:FIRSTÅª¤Ê²ò¼á¤Ç¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿²Î»ì¤ò²Ã¤¨¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ê²Î¤È¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¡£
¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Æ¡ÖI Want You Back¡×¤ò°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¸¶¶Ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëBE:FIRST¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
BE:FIRST¤ÏËÜ³Ú¶Ê·²¤äº£·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¤Î¿·¶Ê¡Ö³¹Åô¡×¤ò·È¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¤Ø¤Î½Ð±é¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥é¥¤¥Ö¡ãBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡ä¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÌ´Ãæ - From THE FIRST TAKE¡×
2025Ç¯12·î29Æü(·î) ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-Add¡¦Pre-Save¡§https://avex.ffm.to/muchu_fromthefirsttake
¢£¡ÖI Want You Back - From THE FIRST TAKE¡×
2025Ç¯12·î29Æü(·î) ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Pre-Add¡¦Pre-Save¡§https://avex.ffm.to/iwantyouback_fromthefirsttake
◾️¡Ö³¹Åô¡×
2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Lyrics : SKY-HI
Music : Chaki Zulu, Satoru Kurihara -Jazzin¡Çpark-, Atsushi Inoue, SKY-HI
Produced by SKY-HI, Chaki Zulu
ÇÛ¿®¡§https://avex.ffm.to/gaitou
◾️¡ãBE:FIRST Stadium Live 2026 We are the ¡ÈBE:ST¡É¡ä
2026Ç¯5·î16Æü¡ÊÅÚ¡ËOPEN15:30 / START17:30 ¡ÚÅìµþ¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡ËOPEN15:30 / START17:30 ¡ÚÅìµþ¡ÛÌ£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¢§¸ø±é¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Î¾ÜºÙ
https://befirst.tokyo/tour/Stadium-Live-2026/
