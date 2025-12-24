鈴木ゆうか、素肌際立つウエディングドレス姿に熱視線「透明感ハンパない」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2025/12/24】モデルで女優の鈴木ゆうかが12月23日、自身のInstagramを更新。12月23日発売（※一部地域を除く）の結婚情報誌「ゼクシィ」（リクルート）2月号のオフショットを披露した。
【写真】29歳美人モデル「透明感ハンパない」胸元開放ウエディングドレス姿
鈴木は「モルディブの綺麗な海に囲まれて素敵なスタッフのみなさんと撮影させていただきました◆（※◆は正式にはハートマーク）」とつづり、雑誌の紹介動画を投稿。夕焼け空の白い砂浜をバックに、デコルテが際立つ印象的なデザインのウエディングドレスを着用している姿を披露した。投稿では、動画のほかに完成した雑誌を手に取るショットなども公開されている。
この投稿に「透明感ハンパない」「美しすぎる」「可愛い」「スタイル抜群」「ドレス姿最高」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
