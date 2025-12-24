DEZERT、メジャー1stシングル本日発売。ポップでカラフルな映像に仕上がった「無修正。」MV公開も
DEZERTが、メジャー1stシングル「「火花」／「無修正。」」を本日リリースした。あわせて、表題曲のひとつである「無修正。」のMVを公開した。
MVでは、60〜70年代のダンスホールのバンドマンのような出で立ちのメンバーが、煌びやかなスタジオで演奏するシーンを中心とした映像になっているという。
なお今週末には、シングルリリースを記念したポップアップショップ「原宿デザートギャラリー2025」が東京・原宿UltraSuperNew Galleryで開催され、会場限定グッズが販売されるほか、歴代のアートワークやメンバー使用衣装＆楽器の展示や、シングル購入者を対象としたイベントも行われる。
また、2026年3月20日に千葉・幕張メッセイベントホールにて開催される、武道館以来2度目のアリーナ公演＜［DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」］＞のチケットも先行受付中だ。
◾️「火花」／「無修正。」発売記念 POP UP EVENT “原宿デザートギャラリー2025”
日時：2025年12月27日（土）〜 12月28日（日）
会場：原宿UltraSuperNew Gallery https://kashispace.com/room/detail?id=3864
参加メンバー：千秋、Miyako、Sacchan、SORA
※第1部：メンバー全員参加の「無修正コメント収録会」となります。
※第2部：メンバーは在廊しておりますが、常時全員が参加ではありません。（メンバーの撮影禁止）
○12月27日（土）
《第1部》11:00〜15:00 （最終入場14:30）10:30整列開始 ・OFFICIAL FAN CLUBひまわり会メンバー限定/特典券要持参 《第2部》15:30〜20:00（最終入場19:30） ・入場無料ギャラリー ○12月28日（日） 《第1部》10:00〜14:00 （最終入場13:30）9:30整列開始
・OFFICIAL FAN CLUBひまわり会メンバー限定/特典券要持参
《第2部》14:30〜17:00（最終入場16:30）
・入場無料ギャラリー
▼イベント内容
《第1部限定》
・メンバー無修正コメント収録会：お客様がご自身のスマートフォンでメンバーからのコメントを10秒間収録するイベントです。
《第1部・第2部共通》
・「無修正ステッカー」１万枚集めるまで帰れません！：シングル（全タイプ共通）に封入されている「無修正ステッカー」を会場にご持参いただいたお客様が参加できるイベントです。
・当日限定オリジナルグッズ発売
・メンバー着用衣装＆使用楽器展示（撮影可能）
原宿デザートギャラリー2025特設サイト：https://special.dezert.jp/popup2025/
■両A面シングル 「火花」／「無修正。」
2025年12月24日（水）発売
詳細：https://www.dezert.jp/discography/detail/5985/
▼通常盤
品番：CRCP-10491 ￥1,650（税込）
《CD》
1.｢火花｣
2.｢無修正。｣
3.My Unhappy Life
※封入特典：「無修正」ステッカーシート×1枚（1シート12枚入り）
▼無修正盤（初回限定盤）
品番：CRCP-10490 ￥2,970（税込）
《CD》
1.｢火花｣
2.｢無修正。｣
3.My Unhappy Life
《M-CARD》
・2025.02.22 日本橋三井ホール｢study｣#14 -“TODAY”の補習編-
沈黙 / 幸福のメロディー / Hello / insomnia
・2025.02.23 日本橋三井ホール｢study｣#15 -“black hole”の補習編-
ラプソディ・イン・マイ・ヘッド / I’m sorry
・2025.03.01 日比谷野外大音楽堂｢This Is The “VISUAL”｣
君の脊髄が踊る頃に / 私の詩 / 神経と重力
・DEZERT×廣木隆一 Collaboration Movie ｢火花｣ Another Music Video
※封入特典：「無修正」ステッカーシート×2枚（1シート12枚入り）
▼ひまわり盤（OFFICIAL FAN CLUB“ひまわり会”会員限定）
品番：CRCP-10496 ￥5,940（税込）
《CD》
1.｢火花｣
2.｢無修正。｣
3.My Unhappy Life
4.僕だけのクリスマスソング (Demo)
《M-CARD》
・2025.06.07 Spotify O-WEST 47都道府県ツアー開幕直前｢ひまわり密室会議2025｣
真宵のメロディー / ｢変身｣ / 再教育 / モンテーニュの黒い朝食 / 「不透明人間」 / 明日暗い月が出たなら
アダム・ペインを探して / 「排泄物」 / はい！少女 / 遮光事実 / ｢切断｣ / オーディナリー / The Heart Tree
・DEZERT×廣木隆一 Collaboration Movie ｢火花｣ Another Music Video
※封入特典：「無修正」ステッカーシート×3枚（1シート12枚入り）
※外付け特典：メンバーランダムチェキ1枚
■＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR ’25-’26 “あなたに会いに行くツアー”＞
千葉LOOKを皮切りに全国47カ所49公演を開催中！
特設サイト：https://special.dezert.jp/47tour2025-2026/
■＜DEZERT 47 AREA ONEMAN TOUR GRAND FINAL 「僕らの音楽について」＞
2026年3月20日（金・祝）千葉・幕張メッセ イベントホール
OPEN 16:00 / START 17:00
(問) DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com/
▼チケット料金
・全席指定 7,000円（税込）
・ファミリー席 ※スタンド席 ※3歳以上〜15歳以下のお子様が割引対象：大人7,000円（税込）／子供5,000円（税込）
・海外用チケット 7,000円（税込）※クレジットカード決済での受付のみで、チケットは当日会場にて引換
チケット詳細：https://www.dezert.jp/live_information/detail/24445
