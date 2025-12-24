◾️「火花」／「無修正。」発売記念 POP UP EVENT “原宿デザートギャラリー2025”

日時：2025年12月27日（土）〜 12月28日（日）

会場：原宿UltraSuperNew Gallery https://kashispace.com/room/detail?id=3864

参加メンバー：千秋、Miyako、Sacchan、SORA

※第1部：メンバー全員参加の「無修正コメント収録会」となります。

※第2部：メンバーは在廊しておりますが、常時全員が参加ではありません。（メンバーの撮影禁止）

○12月27日（土）

《第1部》11:00〜15:00 （最終入場14:30）10:30整列開始 ・OFFICIAL FAN CLUBひまわり会メンバー限定/特典券要持参 《第2部》15:30〜20:00（最終入場19:30） ・入場無料ギャラリー ○12月28日（日） 《第1部》10:00〜14:00 （最終入場13:30）9:30整列開始

・OFFICIAL FAN CLUBひまわり会メンバー限定/特典券要持参

《第2部》14:30〜17:00（最終入場16:30）

・入場無料ギャラリー

▼イベント内容

《第1部限定》

・メンバー無修正コメント収録会：お客様がご自身のスマートフォンでメンバーからのコメントを10秒間収録するイベントです。

《第1部・第2部共通》

・「無修正ステッカー」１万枚集めるまで帰れません！：シングル（全タイプ共通）に封入されている「無修正ステッカー」を会場にご持参いただいたお客様が参加できるイベントです。

・当日限定オリジナルグッズ発売

・メンバー着用衣装＆使用楽器展示（撮影可能）

原宿デザートギャラリー2025特設サイト：https://special.dezert.jp/popup2025/