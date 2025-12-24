ÇðÌÚÍ³µª»Ò77ºÐ¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç»Ñ¤¬¡Ö¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¡×¡¡Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¾×·â
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬¡¢8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥¹¥«¡¼¥È¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇðÌÚÍ³µª»Ò77ºÐ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡¡¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Î¿ô¡¹¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡SNS¤Ë¤ÆÅÙ¡¹¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥³¡¼¥Ç¤äÎÁÍý¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÇðÌÚ¡£4·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¼«¿È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØYUKIKO STYLE¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡¡@zara¡¡¥Ö¡¼¥Ä¤Ï¡¡@31philliplim¡¡¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¡@michinoparis¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¡¡Ãµ¤·¤Ë¡¡@isetan_shinjuku ¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤Ë¡Ö¾åÉÊ¤ÇÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¡¢Â¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê¤«¤·¤ï¤® ¤æ¤¤³¡Ë
1947Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¼ãÁð¤ËÆþÃÄ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¡¢1964Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤Ë¡£1971Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇðÌÚÍ³µª»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukiko_kashiwagi¡Ë
