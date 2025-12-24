hitomiが、自身のキャリアで初となるライブ盤のベストアルバム『Re:CONNECT』を、本日配信リリースした。

本作は、2025年11月にCDデビュー30周年を記念して行ったオンラインライブで収録された音源で、代表曲「CANDY GIRL」「LOVE 2000」「SAMURAI DRIVE」をはじめ、持田香織とDo As Infinityの伴都美子によって新たな歌詞が描かれたリライト楽曲「体温（蹲）」と「there is…（LOVE）」を含む、計12曲入りとなっている。

あわせて、ライブ当日の模様を撮影したダイジェスト映像も公開されている。

今回のリリースを記念し、2026年1月18日には、同オンラインライブの映像を、1日限定で再公開する。さらに、2026年3月28日には東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGEで＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞の開催も決定している。指定席は即完でソールドアウトとなっており、現在、スタンディングのみチケット発売中だ。なお、グッズ付きのスペシャルチケットには、フォトブックや限定Tシャツに加え、『Re:CONNECT』のライブCDとライブビデオ（Blu-ray）も付いてくる。

◾️ライブベストアルバム『Re:CONNECT』 2025年12月24日（水）発売

配信：https://hitomi.lnk.to/30th_Anniversary_RE-CONNECT ▼収録曲

01_Supernova

02_MARIA

03_flow

04_キミにKISS

05_IS IT YOU?

06_体温（蹲）/ 作詞：持田香織

07_there is…（LOVE）/ 作詞：伴都美子

08_CANDY GIRL

09_BLADE RUNNER

10_WORLD! WIDE! LOVE!

11_SAMURAI DRIVE

12_LOVE 2000

■＜hitomi Live 2026 - STAND BY＞ 2026年3月28日（土）Open 17:00 / Start 17:30

会場：東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE チケット（別途ドリンク代）：

グッズ付き/指定席：29,000円（税込）

グッズ付き/スタンディング：25,000円（税込）

通常指定席：13,500円（税込）

通常スタンディング：9,500円（税込） ※グッズ（Live Blu-ray + Live Album CD + フォトブック + 限定Tシャツ）詳細

・Live Blu-ray：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブ映像＋α

・Live CD：hitomi 30th Anniversary Online Live「Re:CONNECT」のライブアルバム＋α

・30周年/豪華フォトブック

・限定Tシャツ（Lサイズ）

・お渡し会実施（グッズ付きチケットをご購入のお客様には、終演後、hitomi本人よりお渡し会を実施いたします!!） ▼ローソンチケット先着先行 受付中

受付：2025年12月16日（火）15：00〜

URL：https://l-tike.com/hitomi/

※先着受付のため、予定枚数に達し次第終了となります、予めご了承ください。 お問い合わせ（平日10:00〜17:00）：

https://supportform.jp/a-information