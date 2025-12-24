MOROHA¡¦¥¢¥Õ¥í¤È¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ë¤è¤ë2⼈ÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Å·¡¹¹â¡¹¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ó¤å¤Æ¤£¤Û¤¦¡×ÇÛ¿®³«»Ï¡£¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤â
MOROHA¡¦¥¢¥Õ¥í¤È¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ë¤è¤ë2⼈ÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Å·¡¹¹â¡¹¤¬¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ó¤å¤Æ¤£¤Û¤¦¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÀûÎ§¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢»ÕÁö¤ÎÅìµþ²¼Ä®¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ËÂ©¤Å¤¯±Ä¤ß¤ä¶õµ¤´¶¤òÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¼Â¶·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
◾️Å·¡¹¹â¡¹ ¥³¥á¥ó¥È
´¨¤¤Æü¤ËÂç¤¤á¤Ê¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò¤°¤ë¤°¤ë´¬¤¤Ë¤·¤Æ¡¢Ê¬¸ü¤¤¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Îä¤¨¤¿¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤È¤ò¥«¥Ä¥«¥Ä¤È¤Ê¤é¤·¡¢´°Á´ËÉÈ÷¤ÇïèÊâ¤¹¤ëÅìµþ¡£¸÷¤òÊü¤Ä¹©»ö¸½¾ì¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÁÈ¹ç¤Î²ñ´Û¡¢·úÃÛÃæ¤Î¥Ó¥ë¡£Â¾¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂô»³¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ìÔÂô¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿12·î27Æü¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ãºÆ½¢¿¦¡ä¤ËÅ·¡¹¹â¡¹¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️5th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ó¤å¤Æ¤£¤Û¤¦¡×
2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://tententakataka.lnk.to/beautiful
◾️¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¾ðÊó¡§https://lit.link/tententakataka
¢¡¡ã¥¢¥Õ¥í¼«¼ç´ë²è¥é¥¤¥Ö¡ÖºÆ½¢¿¦¡×¡ä
2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«Spotify O-EAST
open 16:30 / start 17:30
½Ð±é¡§¥¢¥Õ¥í / Å·¡¹¹â¡¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈSOLD OUT
¢¡¡ãÅ·¡¹¹â¡¹¤Î¤ªÄÒÊª¥é¥¤¥ÖinËÌ³¤Æ»¡ä
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡ËËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ musica hall cafe
open 13:00 / start 13:30
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë+1D
¥Á¥±¥Ã¥È¡§ https://peatix.com/group/16505920/events
