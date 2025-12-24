¡ÚÍÇÏµÇ°¡¦°ìÌä°ìÅú¡Û¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÎÉðËµ³¼ê¡ÖÍýÁÛ¤ÏÃ±µ³¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×£Ê£Ò£Á¸ø¼°²ñ¸«
Âè£·£°²óÍÇÏµÇ°¡¦£Çµ¡Ê£±£²·î£²£¸Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡Êë¤ì¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢ÍÇÏµÇ°½ÐÁöÍ½ÄêÇÏ¤Î¶¦Æ±²ñ¸«¤¬·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤Ç³«¤«¤ì¡¢½Õ½©¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÀÐ¶¶¼é±¹¼Ë¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ëµ³¾è¤¹¤ëÉðËµ³¼ê¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÉðËµ³¼ê¤ÎÌäÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¼¤µ¤¢º£Ç¯¤â¤³¤Î»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉðËµ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤È·Þ¤¨¤ëÍÇÏµÇ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉðËµ³¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍÇÏµÇ°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡¼¤Þ¤º¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤ÎÁ°Áö¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡ÖËÍ¤Ï3ÅÙÌÜ¤Îµ³¾è¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî£²²ó¤è¤ê¤â¥ì¡¼¥¹Á°¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î¸ú¤¤¤¿Áö¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì¤Ï¾¯¤·»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Àè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼¥Ú¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê°ú¤½Ð¤·¤âÁý¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÁ°²ó¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©£±²ó¤Ç³Î¼Â¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï´¶¤¸¤ëÇÏ¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ÏÈ´¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼¤³¤Î1Ç¯¡¢¥É¥Ð¥¤¡¢ÊõÄÍµÇ°¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÇÏ¤ÎÀ®Ä¹¤¢¤ë¤¤¤Ï¶¯¤ß¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡¡Ö¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µ¤À¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æñ¤·¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ëè²óÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤Ã¤¿»þ¤Î¶¯¤µ¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡¼º£²ó¤ÏÃæ»³£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖÉñÂæ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæ»³¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£µ÷Î¥¤Î£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤â¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢·ìÅý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢µ÷Î¥¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Î½ÅÍ×¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼ÊÖ¤·ÇÏ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â½ÅÍ×¤È°ÊÁ°¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤¿ÊõÄÍµÇ°¤Î»þ¤ÏÊÖ¤·ÇÏ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤â¥²¡¼¥ÈÁ°¤âÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Þ¤À¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼Á°Áö¸å¡¢ÀÐ¶¶¼éÄ´¶µ»Õ¤È¤ÏÍÇÏµÇ°¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«ÏÃ¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö½çÄ´¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼ÌÀÆü¤ÏÏÈ½çÃêÁª²ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡¡ÖÏÈ½ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤ã¥À¥á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë²áµî¤Î·¹¸þ¤ò¸«¤ë¤ÈÃæ»³£²£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÏÆâÏÈ¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆâ¤á¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¡¼¤É¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡ÖÍýÁÛ¤ÏÃ±µ³¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶¥ÇÏ¤Ç¤¹¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¤¢¤ì¡¢ÇÏ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÁ°È¾¤òÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡¼ÀèÂå¤Î¾¾ËÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¡ÖÀèÂå¤Î¾¾ËÜ¹¥Íº¥ª¡¼¥Ê¡¼¤â¤¹¤´¤¯ÍÇÏµÇ°¤¬¹¥¤¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤È¤è¤¯¸ý¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡¼¾¾ËÜ¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤ï¤ì¡¢ÀÐ¶¶¼éÄ´¶µ»Õ¤È¡¢Æü¹â¤ÎÇÏ¤ÇÎ×¤àÍÇÏµÇ°¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÀÐ¶¶¤µ¤ó¤¬Ä´¶µ»Õ¤Ç¡¢Æü¹â¡¢»°ÅèËÒ¾ì¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¤ÎÇÏ¤ÇÍÇÏµÇ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤Ç¤¹¤·¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤¹¤·¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡¼ÎòÂåºÇÂ¿5¾¡ÌÜ¤¬¤«¤«¤ëÍÇÏµÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ»×¤¤¤ò¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶¥ÇÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×