°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡¢ËÜÅÄ¿¿ô¥¤Î»Ñ¤ËÁûÁ³¡Ö¤¤¤è¤¤¤èK-POP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡©¡×¡Ö¤¨¤§¡¼!?¡×¡¡°úÂà¤«¤é2Ç¯¤ÎÂçÊÑ¿È
À¤³¦Åª¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACKPINK¡×¤Èµð¿Í¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ç2016Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤òÀ©¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥¹¥·¥ç¡¼¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ëËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¤¬¡ÈÂçÊÑ¿È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°úÂà¤«¤éÌó2Ç¯¤¬·Ð²á¡£¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤Õ¤ó¤ï¤ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Ç¤È¡¢¤Ø¤½½Ð¤·¤Ç¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¡¢¹õ´ðÄ´¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¥³¡¼¥Ç¡£¶»¤Ë¤Ï¡ÖGIANTS¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Åª¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBLACK PINK¡×¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤Ç¡¢ËÜÅÄ¤µ¤ó¤¬¥á¡¼¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î¤³¤í¤«¤éBLACK PINK¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ÊÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Í¡Ä¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â»¿¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¿¿ô¥¤Á¤ã¤ó¡¢Ä¶²Ä°¦¤¤¡¡Âç¹¥¤¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¡ÖºÇ¹â¤Ê¥³¥é¥Ü¡×
¡ÖÆþÃÄ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¹â¡×
¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤â²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×
¡ÖÉ½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ë¤É¤³¤È¤Ê¤¯BLACKPINK¤ß¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¡ÖÂçÃÀ¤¹¤®¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¡¼¡×
¡Ö¤¤¤è¤¤¤èK-POP¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡©¡×
¡Ö¤¨¤¨¤¨¤¨¤§¤§¤§¡¼¡ª¡©¤¨¤°¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯1·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Ï2022Ç¯¤Ë»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿±ï¤â¤¢¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë