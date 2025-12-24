大塚 愛が、ライブ映像商品『LOVE IS BORN 〜22nd Anniversary 2025〜』を本日リリースした。

毎年、大塚 愛の誕生日の9月9日とデビュー記念日の9月10日を祝して行われるアニバーサリーライブ＜LOVE IS BORN＞。2025年は9月7日に東京・日比谷野外大音楽堂で開催され、チケットは発売と同時に争奪戦となり、立見席に至るまで瞬く間に完売したという。本作は、そんなプレミアムなライブの模様が収録されている。

特典映像には、8月15日にEXPO 2025 大阪・関西万博会場内で行われた「U-NEXT MUSIC FES いきものがかり meets 大塚 愛」より、大塚 愛パートのライブ映像を収録。万博のステージで披露されたエネルギーに満ちたパフォーマンスと、＜LOVE IS BORN＞でしか味わえない温度感あふれるライブが一度に楽しめる作品になっているとのことだ。

◾️『LOVE IS BORN 〜22nd Anniversary 2025〜』 FC限定初回生産限定盤 通常盤 2025年12月24日（水）発売

CD購入：https://aiotuka.lnk.to/lib_2025

配信：：https://avex.lnk.to/LIB2025 ◆FC限定初回生産限定盤

DVD2枚組+オリジナルキャンドル同梱 AVZ1-27896〜7 10,998円（税込）

Blu-ray+オリジナルキャンドル同梱 AVZ1-27898 10,998円（税込） ◆通常盤

DVD2枚組 AVBD-27893〜4 8,250円（税込）

Blu-ray AVXD-27895 8,250円（税込）

※FCショップ限定初回生産限定盤、通常盤ともに、約40分の特典映像を収録予定 ▼収録内容

LOVE IS BORN 〜22nd Anniversary 2025〜＠日比谷公園大音楽堂

1.Creamy & Spicy

2.I was a girl (長屋晴子より)

3.またたび

4.桃ノ花ビラ

5.大好きだよ。

6.甘い気持ちまるかじり

7.夏空

8.I 🖤 xxx

9.プラネタリウム

10.Birthday Song

11.片想いダイヤル

12.なんだっけ

13.ロケットスニーカー

14.Happy Days

15.ポンポン

16.さくらんぼ

17.Is

18.SMILY U-NEXT MUSIC FES いきものがかり meets 大塚 愛＠EXPO 2025 大阪・関西万博

1.ロケットスニーカー

2.金魚花火

3.ふたたび(with 大塚 愛) / HIROBA

4.プラネタリウム

5.PEACH

6.さくらんぼ

7.CHU-LIP ▼法人別オリジナル特典

LOVE9CUBERS SHOP：フォンタブ

mu-mo shop：ライブフォトポスター(B3サイズ)

Amazon.co.jp：メガジャケ

セブンネットショッピング：アンブレラマーカー

楽天ブックス：クリアファイル ▼CDショップ共通

特典：ポストカード

※上記オリジナル特典が付く場合は、CDショップ共通特典は付きません。 ※特典は数に限りがございます。あらかじめ店舗でのご確認、販売サイトのカート内で付与される特典内容をご確認のうえ、ご予約・購入をお願いいたします。

◾️＜大塚 愛 AIO LIVE 2026 (仮)＞ ◆ビルボードライブ大阪（1日2回公演）

2026年1月4日（日）

1stステージ 開場15:00 開演16:00 / 2ndステージ 開場18:00 開演19:00

お問い合わせ：ビルボードライブ大阪06-6342-7722 ◆ビルボードライブ東京（1日2回公演）

2026年2月23日（月・祝）

1stステージ 開場15:30 開演16:30 / 2ndステージ 開場18:30 開演19:30

お問い合わせ：ビルボードライブ東京03-3405-1133 ◆ビルボードライブ横浜（1日2回公演）

2026年3月17日（火）

1stステージ 開場16:00 開演17:00 / 2ndステージ 開場19:00 開演20:00

お問い合わせ：ビルボードライブ横浜0570-05-6565