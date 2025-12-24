31Æü(Âç¤ß¤½¤«)¡Á1Æü(¸µÆü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë´¨¤µ¸·¤·¤¯¡¡½éÆü¤Î½Ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë½ê¤Ï?
¤³¤ÎÀè¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Ã»¤¤¼þ´ü¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë26Æü¡Á27Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤Î¶²¤ì¡£Ç¯±Û¤·(31Æü¡Á1Æü)¤âÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¶¯¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â´¨µ¤Æî²¼¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½éÆü¤Î½Ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë½ê¤Ï¤É¤³¤«?¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
26Æü¡Á27Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÅß¤ÎÍò¡¡º£µ¨ºÇ¶¯¤Î´¨µ¤¤¬Æî²¼
ÌÀÆü25Æü¤ÏÈ¯Ã£¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¡¢¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìë¤Ï´¨µ¤¤ÎÆþ¤ëËÌÆüËÜ¤ÇÀã¤ËÊÑ¤ï¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
28Æü¡Á30Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬´Ë¤à¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤â¤ä¤à½ê¤¬Â¿¤¯¡¢³ÆÃÏ¤Ç´¨¤µ¤¬²ò¾Ã¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ»Ô¤Ç¤âÆüÃæ¤Ï5¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¤¬¤¢¤ê¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÏÏ¢Æü10¡î°Ê¾å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ï15¡î¤¯¤é¤¤¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
31Æü(Âç¤ß¤½¤«)¤ÏºÆ¤Ó´¨µ¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ç´¨¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÀã¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸µÆü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤Ë´üÂÔ¡¡´¨¤µÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü
1·î1Æü(¸µÆü)¤â´¨µ¤¤¬µïºÂ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÀã¤ä±«¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤ÏÄ«¤«¤éÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¤Î½éÆü¤Î½Ð¤âÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î³ÆÃÏ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤Ï¶¯¤¯¡¢1Æü¤ÎÍ½ÁÛºÇÄãµ¤²¹¤Ï¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÇÉ¹ÅÀ²¼1¡î¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤äÌ¾¸Å²°»Ô¡¢Âçºå»Ô¤Ê¤É¤Ï3¡î¤ÈÉ¹¤¬Ä¥¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£Îä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤Ê´¨¤µÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Àµ·î»°¤¬Æü¤â³ÆÃÏ¤ÇÅß¤é¤·¤¤´¨¤µ
1·î2Æü¡Á3Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï´Ë¤ó¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤Ï±«¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÅìËÌ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä´ØÅì¤Ç¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤ÏÄã¤¯¡¢³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¿¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½é·Ø¤Ê¤É¤Ø¤ÏÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4Æü¡Á6Æü¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢À²¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤âÅß¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2026Ç¯¤Î»Å»ö»Ï¤á¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´¨¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£