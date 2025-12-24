¡Ú¥³¥é¥à¡Û2026Ç¯À¤³¦¾Ú·ô»Ô¾ì¤Î³Ë¿´¤ÏÀ¤³¦ÅªÊ¬»¶Åê»ñ
¿·Ç¯¤ò¹µ¤¨À¤³¦¤Î¾Ú·ô»Ô¾ì¤ÎÃÏ·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ôÇ¯´ÖÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¿¶ÉÌÌ¤¬Êø¤ì¡¢¹ñ¤´¤È¤ÎÎ®¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¶âÍø¡¢¼çÎÏ»º¶È¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë³ô²Á¼ý±×Î¨¤âµ°À×¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
AI¥Ö¡¼¥à¤È¤ÏÊÌ¤ËÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ËÆß²½¤Î¿®¹æ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦ÅªÊ¬»¶Åê»ñ¤Î½ÅÍ×À¤¬¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢Ã±°ì¹ñETF¡Ê¾å¾ì»Ø¿ô¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤Ï³Æ¹ñ¤ÎÆÈ¼«À®Ä¹Æ°ÎÏ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¼êÃÊ¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬´ËÏÂÅªÄÌ²ßÀ¯ºö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë´Ö¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Åê»ñ¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Ë´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¤Î¾Ú·ô»Ô¾ì¤ÏÊÆS&P500»Ø¿ô¤ÈÎ®¤ì¤¬°ã¤Ã¤¿¡£À¯ºö¤ÈÄÌ²ß´Ä¶¡¢»º¶È¹½Â¤¤Î°ã¤¤¤Ç¼ý±×Î¨¤âÆÈ¼«¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÊ¬»¶Åê»ñ¤¬¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
´Ú¹ñ¤Ï¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Ç¶âÍ»´Ä¶¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Í¢½Ð¤Èµ»½Ñ´ë¶È¤¬ÎÏ¤òÆÀ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ»Ô¾ì²óÉü¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¹ÎÄêÅª¸ú²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤¬Äã¤¤¤Ê¤¬¤é¤âAI¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î³Ë¿´¹ñ¤À¡£À¤³¦È¾Æ³ÂÎ»Ô¾ìÅý·×¡ÊWSTS¡Ë¤ÏÀ¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÇä¤ê¾å¤²¤¬2026Ç¯¤Þ¤Ç25¡ó°Ê¾åÁý¤¨Ìó1Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÇÂæÏÑ¤ÎÊ¬»¶²ÁÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¡£ÆüËÜ¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î½¢Ç¤¸å1170²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î·Êµ¤ÉâÍÈºö¤ò¾µÇ§¤·¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥®¡¼°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ËÉ±Ò¸½Âå²½¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é³È½¼¡¢²È·×»Ù±ç¤¬¹ü»Ò¤À¡£´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þÁ±¤È±ß°ÂÄê¤¬²Ã¤ï¤ì¤ÐÄãÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ê¥å¡¼³ô¤ÈÀ½Â¤¶È¡¢Æâ¼û´ë¶È¤ËÍ§¹¥Åª¤Ê´Ä¶¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤Ï·ø¸Ç¤ÊÆâ¼û¤È¾å¾º¤¹¤ë´ë¶È¼ÂÀÓ¡¢À½Â¤¶È°éÀ®À¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£ºÇ¶á¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ðÈ×¤Î±Êµ×¼§ÀÐÀ½Â¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¾µÇ§¤·»º¶È¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Î°Õ»Ö¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¡£À¯ºö¼¹¹Ô¤¬±ß³ê¤ÇÊª²Á¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤Ê¤é¤ÐÄ·Ìö¶ÉÌÌ¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏËÉÙ¤Ê¸¶ºàÎÁ¤ÈÈæ³ÓÅª·òÁ´¤ÊºâÀ¯¤ò´ð¤Ë´ë¶È²ÁÃÍ¤ÈÈæ¤Ù³ô²Á¤ÈÇÛÅö¤ÎÂ¦ÌÌ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤À¡£À¯ÉÜ¤Ï2026Ç¯¤ËÀ®Ä¹Î¨2¡¥4¡ó¡¢Êª²Á¾å¾ºÎ¨3¡ó¿å½à¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÎ®¤ì¤ò¸«¹þ¤à¡£³ô²Á¿å½à¤âÂ¾¤Î¿·¶½¹ñ¤è¤ê°Â¤¯¡¢À¤³¦Åª¤ËÀ½Â¤¶È¤È¸¶ºàÎÁ»Ô¾ì¤¬²óÉü¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³ô²Á¾å¾º¤ÈÇÛÅö¼ý±×¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¹ñÊÌ¤ÎÎ®¤ì¤¬Ê¬¤«¤ìÀ¯ºö´ðÄ´¤¬Ê¬²½¤¹¤ë¾õ¶·¤ÇÀ¤³¦Åª¤ÊÊ¬»¶Åê»ñ¤ÏÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬¿Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½Â¤ÅªÊÑ²½¤ÈÀ¯ºö»Ù±ç¤¬ÌÀ³Î¤Ê»Ô¾ì¤ËÀïÎ¬Åª¤Ë³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬2026Ç¯¤ÎÀ®²Ì¤Î³Ë¿´¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥£¥Ê¡¦¥Æ¥£¥ó¡¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¥Æ¥ó¥×¥ë¥È¥óETFËÜÉô¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª±¿ÍÑÁí³ç