THE ALFEE¤ÎTBS½Ð±é±ÇÁü¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡ÙÃæ¿´¤ÎBlu-ray5ËçÁÈÈ¯Çä¡¡¡Ö¤¢¤ëÆü¥£ÆÍÁ³¡ª¡×¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼Ì¾ÌÂ¾ìÌÌ½¸¡×¤Ê¤É¤â
¡¡50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¸½ºß¤â51¼þÇ¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò·ÑÂ³¤·ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤ëTHE ALFEE¡£24Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°ºî¡ØÅ·ÃÏÁÏÂ¤¡Ù¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø·¯¤¬À¸¤¤ë°ÕÌ£¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤«¤éÂçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤Þ¤ÇÇ¯Ëö¸ø±é¤ò¶î¤±È´¤±¤ëÃæ¡¢Áá¤¯¤âÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²Ú¡Ä¡ªTHE ALFEE¤ÎTBS COMPLETE BOXÅ¸³«¿Þ
¡¡52¼þÇ¯ÆÍÆþ¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»Ä¤ë40Ç¯°Ê¾å¤Î½Ð±é±ÇÁü¤ò¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Blu-ray5ËçÁÈBOX¡ØTHE ALFEE TBS COMPLETE BOX - 1983¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡Á 2024¡Ö²»³Ú¤ÎÆü¡×-¡Ù¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¤È¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤ò»Ü¤·¡¢THE ALFEE¤Îµ°À×¤ò¹â²è¼Á¡¦¹â²»¼Á¤Çá´¤é¤»¤¿¡£
¡¡DISC 1¤Ë¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤òÌÖÍå¤·¤¿¡ÖTBS¥·¥ó¥°¥ë¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢BE¢ÏT BOYS¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âLady Jane¡×¤äThe KanLeKeeZ¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥·¥ã¥È¥¦¡×¡Ö¤¢¤Î»þ·¯¤Ï¼ã¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖDancing 60¡Çs¡×3¶Ê¥á¥É¥ì¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸¸¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼¤Î¡Ö¤¢¤ëÆü¥£ÆÍÁ³¡ª¡×¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£DISC 2¤«¤éDISC 5¤Þ¤Ç¤Ï¡¢1983Ç¯¤«¤é1989Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù½Ð±é±ÇÁü¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¹½À®¤·¡¢Åö»þ¤ÎMC¥È¡¼¥¯¤ò´Þ¤á¤Æ¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤ËÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ê¡¼¥¢¥ó¡×ÃÆ¤¸ì¤ê¤ä¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥£¡¼Ì¾ÌÂ¾ìÌÌ½¸¡×¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏBlu-ray5ËçÁÈ¡¢Áí¼ýÏ¿»þ´Ö527Ê¬¡£È¯ÇäÆü¤Ï2026Ç¯3·î11Æü¤È¤Ê¤ë¡£²Á³Ê¤Ï2Ëü9700±ß¡£UNIVERSAL MUSIC STORE¡¢TBS¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Amazon¤Û¤«¤Ç¤Ï¡¢Å¹ÊÞÊÌ¤ÎÀèÃå¹ØÆþÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
