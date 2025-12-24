¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡²£»³Íµ¤Î¡É²ÈÂ²¡É¤Ë¸Í¼¡½Å¹¬¡õ¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ9¡Ø¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ¶âÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¡¡½é²ó¤Ï15Ê¬³ÈÂç¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦24Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¡Ä¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡õº´Æ£Âç¶õ¡õ²£»³Íµ
¡¡ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¹ÖÃÌ¼Ò¤¬¶¦Æ±¤Ç¸¶ºî¤ò³«È¯¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¡È²ÊÁÜ¸¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àì¶È¼çÉØ¡¦µÈ²¬»í¿¥¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÂà¿¦¤·¡¢5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¡Êº´Æ£Âç¶õ¡Ë¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é²È»ö¤È°é»ù¤ËÊ³Æ®Ãæ¡£°ìÊý¡¢É×¤ÎÆ»É§¡Ê²£»³Íµ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢ÁÜºº°ì²Ý¤Ë°ÛÆ°¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·ÊÆ·º»ö¡£¿äÍýÎÏ¤Ï¤¤¤Þ°ìÊâ¤Ç¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢»þÀÞ¡È³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¡É¤òÈ¯´ø¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÂ©»Ò¡¦Î¼²ð¤â»Ò¤É¤â¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½ã¿è¤Ê»ëÅÀ¤ÇÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¡Ä¡Ê!?¡Ë¡£»í¿¥¤Î²Ê³ØÅª¿äÍý¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ»É§¤ÈÎ¼²ð¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÈÎÏ¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤ÆÄ©¤à¡È°ì²ÈÁíÆ°°÷¡É¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ä²ÈÂ²¤Îºß¤êÊý¤âÉÁ¤¯¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î»í¿¥¤¬Çò°á¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦¡¢¤½¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê1Ëç¡£º¸¤Ë¤Ï²¹¤«¤ÊÆü¾ï¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëµÈ²¬²È¡¢±¦¤Ë¤Ï·Ù»¡¡¦²ÊÁÜ¸¦¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼çÉØ¤È¤·¤Æ¤Î´é¤È¡¢²Ê³ØÁÜºº¤ËÄ©¤à¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¡½¡½¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÐÈæÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼çÉØ¤È¤¤É¤²Ê³ØÁÜºº¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ÎËµ¤é¡¢»ö·ï²ò·è¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»í¿¥¤Î»Ñ¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Æ»É§¤Î·»¤Ç¡¢6Ç¯Á°¤Ë40ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µ¿ÀÆàÀî¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦µÈ²¬½¤°ì¤ò¸Í¼¡½Å¹¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î´Õ¼±²Ý°÷¤Ç¡¢Æ»É§¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Þ¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¿¦°÷¡¦»³À¾Ã£ÃË¤ò¿á±ÛËþ¡¢µÈ²¬Æ»É§¤ÎÊì¤Ç»í¿¥¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÎ·Ã¤ä´¶³Ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëµÈ²¬ÈþÂå»Ò¤ò¤«¤¿¤»ÍüÇµ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤ò²¿¼Ô¤«¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿Âç³Ø¶µ¼ø¡¦¿ÀÅÄ°ìÀ®¤ò¸ÓÅÄµÈÉ§¡¢°ìÀ®¤ÎºÊ¤Ç¡¢¡Ö¤¤é¤á¤²È»ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥«¥ê¥¹¥Þ¼çÉØ¡¦¿ÀÅÄºÚ¡¹Èþ¤òÀ±Ìî¿¿Î¤¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢Æ±ºî¤Î¼çÂê²Î¤Ë¡¢THE BEAT GARDEN¤¬ËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥¨¥ì¥á¥ó¥È¡×¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¡Ö²Ê³Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËU¤¬²Î»ì¤òËÂ¤®¡¢³Ú¶ÊÌÌ¤Ç¤ÏÁÔÂç¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦KAI ¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£¸Í¼¡½Å¹¬¡ÊµÈ²¬½¤°ìÌò¡Ë
ÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âè°ì°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¬±é¤¸¤ë½¤°ì¤Ï¡¢²£»³¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆ»É§¤È·»Äï¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸·º»ö¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·»Äï¤Îå«¤äÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½¤°ì¤Î²áµî¤¬Êª¸ì¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡ÊµÈ²¬ÈþÂå»ÒÌò¡Ë
¤µ¤Æ¤µ¤Æ·º»ö¤Ç¤â¡¢ÓùÁÜºº¤Î²¾Áõ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²ÊÁÜ¸¦Æ¬Ç¾¤Î»í¿¥¤µ¤ó¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤ÊÊ¿ËÞ¤Ê²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Æ»É§¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤Î¤ä¤Ï¤ê·º»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿Â©»Ò½¤°ì¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤¤²áµî¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤ÇÂ©»ÒÉ×ÉØ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤âºî¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¼ÑÊª¤Ï¼«¿®ºî¡£¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢£¸ÓÅÄµÈÉ§¡Ê¿ÀÅÄ°ìÀ®Ìò¡Ë
Âç³Ø¶µ¼ø¡¢¿ÀÅÄ°ìÀ®Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¸ÓÅÄµÈÉ§¤Ç¤¹¡£»£±Æ½éÆü¤ÏÀçÂæ¤«¤é¡£¤³¤Î´Ö¤Þ¤ÇÅìËÌ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆæ¤Î¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Îin¤Ç¤·¤¿¡ªÂæËÜ¤òÆÉ¤ß²þ¤á¤ÆÉ×ÉØ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£À±Ìî¿¿Î¤¡Ê¿ÀÅÄºÚ¡¹ÈþÌò¡Ë
¿·¥É¥é¥Þ¡ªÂçÀÚ¤ÊÂè1ÏÃ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÌò¤Ï¤¤é¤á¤²È»ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡£Ìòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¸«¤¿¤ªÊÒÉÕ¤±¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤Î¤ªÁÝ½ü¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤â¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤ë¤ªÏÃ¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤Ï¤È¤â¤¢¤ìÂè°ìÏÃ¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
