TAKAHIRO¡¢OMI¥Õ¥¡¥ó¤Î·ëº§¼°¤ÇÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×
¡¡EXILE TAKAHIRO¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎOMI¡ÊO¡áÀµ¼°É½µ¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØTAKAHIRO ¡õ OMI¤Î¤ª¤¿¤¬¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦24Æü¿¼Ìë0»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¾×·â¤Î½é¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ëOMI
¡¡·»Äï¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤TAKAHIRO¤ÈOMI¤¬¸ß¤¤¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¹ç¤¤¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´é¤ò°ú¤½Ð¤¹Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¡¢TAKAHIRO¤Ï¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤â¤È¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¥í¥±¤ò¤·¤ÆOMI¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢OMI¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¡Ú²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡Û¤ÇTAKAHIRO¤Î¹â¤¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¥¹¥¥ë¤ä¿§µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë´é¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
¡¡TAKAHIRO¤Ï¡¢OMI¥Õ¥¡¥ó¤Î¿·ÉØ¤Î·ëº§¼°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¤Ê¤¹¤Ê¤«¤Ë¤·¤È¤È¤â¤Ë·ëº§¼°¤ËÀøÆþ¤·¡¢TAKAHIRO¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë±é½Ð¤ÇOMI¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼Â¤Ï¿·Ïº¤â»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ÉØ¤¬Âç¹¥¤¤ÊOMI¤¬½Ð±é¤·¤¿¤Ê¤ì¤½¤áVTR¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏOMIËÜ¿Í¤âÀøÆþ¤·¤Æ¿·ÉØ¤ËµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡£¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤¼¤«¶¯µ¤¤ÎOMI¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·ÉØ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¿·Ïº¿·ÉØ¤ÎÁ°¤Ç»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖLOVE SONG¡×¤òÈäÏª¤·¡¢¡ÖËÍ¤â°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦OMI¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢TAKAHIRO¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤OMI¤ÎÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢OMI¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö´ë²è¤òÅ¸³«¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢OMI¤ÎÁª¶Ê¤Ç¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥¯¥¹¤Î¡ÖNow And Forever¡×¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î¡ÖI Want It That Way¡×¤òTAKAHIRO¤¬Ç®¾§¤¹¤ë¡£¡ÖTAKAHIRO¤µ¤ó¤ÎÍÎ³Ú¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦OMI¤Î´õË¾¤«¤é¼Â¸½¤·¤¿Áª¶Ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÎ³Ú¤ò²Î¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁª¶Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢TELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤Ç¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«³Ú¶Ê¤òÆÈÀêÇÛ¿®¡£TAKAHIRO ¡õ OMI¤Ë¤è¤ëB¡Çz¤Î¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î¥á¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ä¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹½éÈäÏª¤È¤Ê¤ëEXILE¤Î¡ÖM¡õA¡×¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Öº£¤Þ¤Ç²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ê¤Î¤Ë¡¢OMI¤È°ì½ï¤À¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¯ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈTAKAHIRO¤¬¸ì¤ì¤Ð¡¢OMI¤â¡ÖTAKAHIRO¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØM¡õA¡Ù¤ÏTELASA¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
