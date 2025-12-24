¿ÇÎÅÊó½·£²¡¦£²£²¡ó°ú¤¾å¤²¡¢Ìô²Á£°¡¦£¸£·¡ó°ú¤²¼¤²¤âÁ´ÂÎ¤Ç£±£²Ç¯¤Ö¤ê¥×¥é¥¹²þÄê¡Ä³ÕÎ½ÀÞ¾×¤Ç¹ç°Õ
¡¡À¯ÉÜ¤Ï£²£´Æü¸áÁ°¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤É¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¿ÇÎÅÊó½·¤Î£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ²þÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Ç£²¡¦£²£²¡ó°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤é¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë²ó¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×ÉôÊ¬¤ò£³¡¦£°£¹¡ó°ú¤¾å¤²¤ë°ìÊý¡¢ÌôÂå¤Î¡ÖÌô²Á¡×ÉôÊ¬¤Ï£°¡¦£¸£·¡ó°ú¤²¼¤²¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢£±£´Ç¯ÅÙ²þÄê°ÊÍè¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È¾åÌî¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤¬Æ±Æü¸áÁ°¡¢³ÕÎ½ÀÞ¾×¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¸¶Â§£²Ç¯¤Ë£±ÅÙ²þÄê¤µ¤ì¤ë¡£ËÜÂÎÉôÊ¬¤Î²þÄêÎ¨¤Ï¡¢Á°²ó£²£´Ç¯ÅÙ¤Î£°¡¦£¸£¸¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢£±£¹£¹£¶Ç¯ÅÙ²þÄê°ÊÍè£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î£³¡óÂæ¤È¤Ê¤ë¡£Êª²Á¤äÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤Ç¡¢·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤ÉÂ±¡¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£Ìô²Á¤Ï»Ô¾ì¤Ç¤Î¼è°ú²Á³Ê¤È¤Îº¹³Û¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°ú¤²¼¤²¤ë¡£
¡¡²ð¸îÊÝ¸±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ö²ð¸îÊó½·¡×¤Ï£²¡¦£°£³¡ó¡¢¾ã³²¼Ô¤Ø¤ÎÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î¡Ö¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÊó½·¡×¤Ï£±¡¦£¸£´¡ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£²£°£²£¶Ç¯ÅÙÎ×»þ²þÄê¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¡£Î¾Êó½·¤Ï¸¶Â§£³Ç¯¤Ë£±ÅÙ²þÄê¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢²ð¸î¿¦°÷¤é¤ÎÄÂ¾å¤²¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢£²£·Ç¯ÅÙ²þÄê¤«¤é¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò·è¤á¤¿¡£Á°²ó£²£´Ç¯ÅÙ¤Î²ð¸îÊó½·£±¡¦£µ£¹¡ó¡¢¾ã³²Ê¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅùÊó½·£±¡¦£±£²¡ó¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤ò¤¤¤º¤ì¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£