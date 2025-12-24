¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÂæÏÑÀïÁè¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¡×¡¡ÊÆ¹ñËÉÁí¾ÊÊó¹ð½ñ¡¢·Ù²ü´¶¼¨¤¹
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤Ï2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ç¤ÎÀïÁè¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ê³ËÃÆÆ¬¤Î¿ô¤¬30Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀéÈ¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤ò°Ý»ý¤·¡ÖÊñ³çÅª¤Ê·³È÷´ÉÍý¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤Ï°ú¤Â³¤¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å¡¢Ç¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎµÞÂ®¤Ê·³³È¤Ë²þ¤á¤Æ´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï·«¤êÊÖ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤È³Ë·³½Ì¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£