¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹õÈÄÁ°¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤â¤·¤ä¤êÄ¾¤»¤ë¤Ê¤é¤¤¤Ä¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡©»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤«¤â¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¹õÈÄÁ°¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡¢´¨¤¤¤·¤ªÆé¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£³¹¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¤ï¤¿¤·¤Ï¿Íº®¤ß¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤éº£¤Ï¤ª²È¤¬1ÈÖÍî¤ÁÃå¤¯¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö·§ÀÚÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÃÎÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£