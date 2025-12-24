¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤¬¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ´ë¶È¡×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡ª
¡¡3Âç¥á¥¬Â»ÊÝ¤Î°ì³Ñ¡¢MS&AD¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì¡Ë¤Ïº£Ç¯3·î¡¢»±²¼¤Î»°°æ½»Í§³¤¾å¤È¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤Î¹çÊ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2027Ç¯Í½Äê¤Î¹çÊ»¤ò½ª¤¨¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¼ýÆþ¤¬Ç¯3Ãû±ß¤Ë¾å¤ë¹ñÆâºÇÂç¤ÎÂ»ÊÝ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤¬2025Ç¯1·î31Æü¡¢·§ËÜ¸©¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Î·Ð°Þ¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢²ÐºÒÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¼Ô¤ÏÃ¯¤·¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡¡©︎¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò
¡¡È¯Ã¼¤Ï2016Ç¯4·î16Æü¿¼Ìë1»þ25Ê¬¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤òµÏ¿¤·¤¿·§ËÜÃÏ¿Ì¡£½»Âð¤À¤±¤Ç20ËüÅï°Ê¾å¤¬ÈïºÒ¤·¡¢277¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âç»´»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤ÁÉ¤¯¤Þ¤â¤È¶õ¹Á¶á¤¯¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏ¡¢·§ËÜ¥Æ¥¯¥Î¥ê¥µ¡¼¥Á¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´ë¶ÈA¼Ò¡Ê°ËÆ£ÉÒÃË¼ÒÄ¹¡á²¾Ì¾¡Ë¤Î¼Ò²°¤âÈïºÒ¤·¤¿¡£
¡¡A¼Ò¤Ï1983Ç¯ÁÏ¶È¡£ÅÚÌÚ¹©»öÀÑ»»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¼ç¶È¤È¤·¤Æ¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ï5²¯5000Ëü±ß¡¢½¾¶È°÷¤Ï45Ì¾¡£ËÜ¼Ò¼Ò²°¤Ï1996Ç¯¡¢1500ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Å´¹ü2³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ï300ÄÚ¤Ë¾å¤ë¡£°ËÆ£¼ÒÄ¹¤Ïº£Ç¯77ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤ËËÉºÒ´ØÏ¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÆ£¼ÒÄ¹¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó8³¬¤Î¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤ËµïÂ³¤±¤ë¤È´í¸±¤Ê¤¿¤á¡¢¼Ö¤Ç²ñ¼Ò¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð¤È¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é1½µ´Ö¤Û¤É¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¼Ìë¤Ë¼Ò²°¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡ÈÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤ËÆþ¤ë¤ÈÅ·°æ¤Î°ìÉô¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢³°ÊÉ¤¬¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Ë±úÆÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥¿¥¤¥ë¤¬Çí¤¬¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²°¾å¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÂæºÂ¤Î¾å¤Ë¼¼³°µ¡¤¬6ÂæÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¤µ10¥È¥ó¤ÎÂæºÂ¤´¤È1¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¥º¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÅöÍÉ¤ì¤Æ¡¢¼Ò²°¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡°ËÆ£¼ÒÄ¹¤Ï¤¹¤°¤Ë¡¢Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î·§ËÜ±Ä¶È½ê¤Ë½¤Á¶Èñ¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÎÉÔ°Â¤¬Êç¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤·¡¢µÞ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½¤Á¶¤ËÄ¹´ü´ÖÍ×¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤¬½Ð¤·¤¿¸«ÀÑ¤â¤ê³Û¤Ï2²¯1000Ëü±ß¡£²Ã¤¨¤Æ·úÊª¤ÎÆâÁõ¡¢¶õÄ´ÀßÈ÷¤Ê¤É¤â½¤Á¶¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï2²¯9000Ëü±ß¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¤ï¤º¤«2102Ëü±ß
¡¡A¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤ÎÃÏ¿Ì´í¸±Êä½þÆÃÌóÉÕ¤²ÐºÒÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Î¾ì¹ç¤Ï·úÊªÂ»²õ¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î´ÕÄê¿Í¤ÎººÄê¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡£A¼Ò¤Ë¤â´ÕÄê¿Í¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢·ÀÌóÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¡¢Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î2ÄÌ¤ê¤Î¸«ÀÑ½ñ¤ò¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÄ¹¤¤Æ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤¬½é¤á¤ÆÊÝ¸±¶â¤Î³Û¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤«¤é1Ç¯11¥«·î¤¬²á¤®¤¿18Ç¯3·î¤Î¤³¤È¡£ÃÏ¿ÌÆÃÌó¤Ë¤è¤ëÊÝ¸±¶â¤ÏÈïºÒ³Û¤Î50¡ó¤ò»ÙÊ§¤¦·ÀÌó¤Ç¤¢¤ê¡¢2²¯1000Ëü±ß¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤ò´ð¤Ë¤¹¤ì¤ÐÊÝ¸±¶â¤Ï1²¯500Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¶â³Û¤Ï¤ï¤º¤«2102Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬Äó½Ð¤·¤¿¸«ÀÑ½ñ¤Î¹àÌÜ¤òºï¤ê¤Ëºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÝ¸±´ÕÄê¿Í¤Î½ðÌ¾¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ÕÄê¿Í¤Ï¼Ò²°¤òË¬¤Í¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÅÎÀñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ê°ËÆ£¼ÒÄ¹¡Ë
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£¼ÒÄ¹¤¬ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤¤¤¿¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤ÎÂÐ±þ¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯1·î¤Ë¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤¬A¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æµ¯¤³¤·¤¿Ì±»öÁÊ¾Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡ÊºäÅÄ ÂóÌé¡¿½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ë