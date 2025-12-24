¸µ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌî¸ýÁï°ì»á¤¬¹â¹»À¸700¿Í¤ØÆÃÊÌ¼ø¶È¡ÖÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤À¤«¤éÌ´¤È¸Æ¤Ö¡×
3²ó¤Î±§ÃèÈô¹Ô·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¸µ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌî¸ýÁï°ì»á¡Ê60¡Ë¤¬24Æü¡¢Åìµþ¡¦ÅÔÎ©¶ð¾ì¹â¹»¤Ç¡¢¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¡Ìî¸ýÁï°ì¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤É¤â¥¹¥Þ¥¤¥ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡¢»Ò¶¡¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëµ¡±¿¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë´±Ì±°ìÂÎ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ìî¸ý»á¤Ï1Ç¯À¸¤È2Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ¹ç·×Ìó700¿Í¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¿È¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¼«¸Ê¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÏÃ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢´¶¾ð¡¦»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ëÌä¤¤¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ö±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤«¤éÌç¤ò¤¿¤¿¤¯¤Þ¤Ç15Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡ÖÌ´¤È¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¤«¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤à¤·¤í¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤·Á¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÌ´¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÓÊý¤â¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¡¢¤½¤ì¤À¤«¤éÌ´¤È¸Æ¤Ö¡×¤È¤âÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤Ì´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾®¤µ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡£¤Ê¤ª¤«¤ÄºÇ½ªÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤«¤é¤ÏÌÜ¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¤¡×¡£¼õ¸³ÊÙ¶¯¤Î¤¿¤È¤¨¤â¸ò¤¨¡¢¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³èÆ°¤Î¾ì½ê¤òNASA¤Ë°Ü¤·¤Æ·±Îý¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö´Ä¶¤¬µÞ¤ËÊÑ¤ï¤ë»þ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÎôÅù´¶¡¢Íî¤Á¹þ¤ß¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¿´¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë»þ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤³¤ì¤«¤é¿ÊÏ©·èÄê¤ò¹µ¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ò¹â¤á¤ë3¤Ä¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£
¢§¡ÖKnow your job,do your job,and communicate¡×¡ÊÇ¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤òÍý²ò¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¡¢Ãç´Ö¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¡Ë
¢§¡ÖKeep big picture¡×¡Ê»ëÌî¤ò¹¤¯¡¢Á´ÂÎ¤ò¸«ÄÌ¤¹¡Ë
¢§¡ÖDon't hide your mistakes¡×¡Ê¼ºÇÔ¤ò±£¤µ¤º¡¢¶¦Í¤·¤Æ¹îÉþ¤¹¤ë¡Ë
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤¿Ìî¸ý»á¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤Ï¿¼¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£