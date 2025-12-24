¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¡ß¶ä¼¡Ïº¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡ß¥¤¥é¥¤¥¶¤Î¡È¥é¥ó¥Ç¥Öー¡É¡¡4¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè63ÏÃ¤Ï¡¢¶ä¼¡Ïº¡Ê´²°ìÏº¡Ë¤È¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ßー¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¥é¥ó¥Ç¥Öー¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè64ÏÃ¡¢¥È¥¡Ê髙ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤¬·î¾È»û¤Ç²øÃÌ¤ò¸ì¤ë
¡¡¶ä¼¡Ïº¤¬²ñ¤¤¤ËÍè¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¤Ï¡¢¸ý¹È¤òÅÉ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤«¤é¡Ö¸ý¤«¤é·ì¤¬½Ð¤È¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ç¤ë¤¾¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¤ËÄ«¤«¤é¥½¥ï¥½¥ï¡£¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Ï·ö²ÞÊÌ¤ì¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²º¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥¤Ï¡¢°ì»þ¤Ï²È¤òÎ¥¤ì¤Æ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥È¥¤¬²ÈÂ²¤ò¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¤º¡¢¾¾¹¾¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤À¡£¥È¥¤Ï¡ÖºÆ¤ÓÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ö¶ä¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÏÁÇÅ¨¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ë¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡¢°ì½ï¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤â¤³¤Ö¤·2¤ÄÊ¬¤¯¤é¤¤¤Îµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ñÏÃ¤âÃÆ¤Þ¤º¡¢¤ä¤Ï¤ê¤É¤³¤«¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¡£¾¾Ìî²È¤Î¥Á¥ã¥Á¥ã¤âÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ï»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë²øÃÌ¡Ø¾¾É÷¡Ù¤ÎÉñÂæ¡¦À¶¸÷±¡¤Ø¡£¤³¤³¤ÏÂè10ÏÃ¤Ç¡¢¶ä¼¡Ïº¤È¥È¥¤¬¤ª¸«¹ç¤¤¸å¤ËË¬¤ì¤¿¾ì½ê¡£Åö»þ¤Ï¶ä¼¡Ïº¤¬¥È¥¤ËµÞ¤Ê³¬ÃÊ¤ò¾å¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤¿¤é¸ß¤¤¤Ë¿È¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢Â©¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¥È¥¤Î»Ñ¤ò¶ä¼¡Ïº¤¬¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤éÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Î½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢´Ø·¸À¤ÎÊÑ²½¤¬±®¤¨¤¿¡£¤³¤Î4Ç¯¤Ç¶ä¼¡Ïº¤â¼«¿®¤ò¤Ä¤±¡¢¥È¥¤â¿Í¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Îº¢¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤ò¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹Ô¤¤ò´«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î½ñºØ¤Ë¤ÏÉáÃÊ¤ÏÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Î¼Ì¿¿¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÖÅÄÎ¹´Û¤Î½÷Ãæ¤¿¤Á¤ËÈà½÷¤Î¤³¤È¤ò¡ÈÆ±Î½¡É¤È¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¥¤¥é¥¤¥¶¤¬¡Ö¤»¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤«ÂçÀÚ¤ÊÍ§Ã£¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤è¡×¤ÈÈá¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¸ß¤¤¤ËÆ±Î½¤äÍ§¿Í°Ê¾å¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ì¸À¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤Å¤é¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£°ì½Ö¡¢¸±°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Êµ¤¤ÎÃÖ¤±¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤½¤ì¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤È¥È¥¤Î´Ø·¸¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢³Î¼Â¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁá¤¹¤®¤ë¿´ÇÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¡ÖÂÚºßµ¤ò½ñ¤½ª¤¨¤¿¤é¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¶Ó¿¥¤È¤½¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Çµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ê¥Ø¥Ö¥ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ¸³«¤Ë¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ä¼¡Ïº¤È¥È¥¤Ï¡¢¾¾¹¾ÈÍ¼ç¤ÎÊîÄó»û¤Ç¤¢¤ë·î¾È»û¤Ø¡£¶ä¼¡Ïº¤¬¤³¤³¤ØÍè¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¶¸÷±¡¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢²¿¤«¤Î²øÃÌ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤É¤³¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ê2¿Í¤Î»Ñ¤Ï¡¢À»ÃÏ½äÎé¤ò¤¹¤ë¡È²øÃÌ¥ª¥¿¥¯¡É¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê·î¾È»û¤Ç¥È¥¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤È¥¤¥é¥¤¥¶¡¢¤½¤·¤Æ¶Ó¿¥¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥¤¥é¥¤¥¶¤Ë¥È¥¤ò½÷Ãæ¤È¾Ò²ð¡£Â³¤±¤Æ¡¢¶ä¼¡Ïº¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÎÊª¸ì¤ÏËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥È¥¤«¤é¤Ï¡ÈÁ°¤ÎÉ×¡É¡¢¡ÈÏ¢¤ì¹ç¤¤¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¶ä¼¡Ïº¤Î¤³¤È¤ò¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊÊ¸¡áµ×ÊÝÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ë