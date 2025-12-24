東京・横浜の蕎麦店3選　2023〜24年にオープンした期待の新店

豊かな香りが立ち上るツユの中に、端正に打たれた蕎麦がたゆたう。スッと手繰り口に含めば、新蕎麦ならではの馥郁たる香りが加味され、はぁぁ…思わずため息だ。いつもの蕎麦屋もいいけれど、お気に入りリストに加わる新店を探すのも楽しいもの。ということで2023年〜2024年に開店した気鋭の新店を集めました。名店出身の注目店で新たな蕎麦の魅力に出合えること間違いなしです。

【2023年7月OPEN！】名店仕込みの技を上質なカウンター空間でしっぽり味わう『蕎麦いのも』＠あざみ野

店主の井面亮太さんは蕎麦の名産地である栃木出身。ゆえに自分の店を構える時、思い描いたのは「故郷の食材とおいしい酒を揃え、カウンターで揚げたての天ぷらや旬肴を楽しめて、蕎麦で〆る店」だったそう。

思いを形にすべく主役に選んだ蕎麦は香り高く味が濃厚な栃木・八溝産だ。その玄蕎麦に茨城「常陸秋そば」の丸抜きを合わせ、粗挽きや微粉など挽き方を変えてブレンドする。みずみずしく艶麗な十割はしなやかなのど越しで、じんわり舌に届く穀物香と甘い余韻が実に心地いい。

さらに品書きに目をやれば冷や麦やうどんも自家製粉した国産小麦を使って手打ちするとやら！ここでピンときたあなたは蕎麦好き確定。そうです、井面亮太さんは神楽坂の名店「蕎楽亭」で14年活躍したお方。

天ぷらそば2280円

『蕎麦 いのも』天ぷらそば 2280円 蕎麦はやや細め。カツオ節と真昆布などのダシを使うツユはふくよかな旨みだ。別盛りの天ぷらは軽やかな仕上がりになるよう油の温度管理に気を付け、こまめに濾していい状態を保つよう心掛ける

実力は言うに及ばず、蕎麦に華やかな彩りを添える名物の天ぷらだって期待を裏切らない。川崎の市場から仕入れる魚介や野菜は見るからに上質、懐紙にほとんど油が付かないサクッと軽やかな仕上がりは素晴らしきかな。

積み重ねた実直な技と仕事が、美味のひと時を約束してくれる。

『蕎麦 いのも』店主 井面亮太さん

店主：井面亮太さん「よりおいしくなるよう蕎麦粉の配合なども日々考えています」

『蕎麦 いのも』

［店名］『蕎麦いのも』

［住所］神奈川県横浜市青葉区新石川1-22-1サンパティオ1

［電話］045-509-1843

［営業時間］11時半〜14時半（14時LO）、17時〜21時（20時LO）

［休日］月・日・祝は不定休

［交通］東急田園都市線ほかあざみ野駅東口から徒歩7分

【2024年12月OPEN！】巣鴨から国分寺へ、兄弟の絆を感じるつまみと蕎麦『手打そば菊谷国分寺』＠国分寺

「巣鴨の名店『菊谷』の兄が独立」。

2024年末、蕎麦業界がそんなビッグニュースに沸いた。10年間、弟を陰で支えた聡さん。もちろん仲違いしたわけではなく、家族との時間を大切にしたいと住まいに近いこの地にやってきたのだ。

肴は本店の定番の味も引き継ぎつつ手書きの黒板には季節のお浸しや白和えなど気の利いた小鉢も。中でもとりわけ名作が天ぬきだ。揚げたてをバットに乗せたまま席まで持ってきて熱いツユに沈めれば、ジュワジュワといい音を奏でる。汁にじむ油や具材の旨みでどんどん味が深まるご馳走だ。

気分が盛り上がったところで蕎麦へと行こう。

かけ1100円

『手打そば 菊谷 国分寺』かけ 1100円 数種類のカツオ節やムロアジ、サバ節など素材を複雑に組み合わせたダシの香りが立つ

十割が基本で産地や品種の個性を見極めつつ九一や粗挽きでも打つ。冷蕎麦をずずっとやれば、細すぎず太すぎずの麺はたのもしきコシがあり、温蕎麦になるとそれが一変、もっちり穏やかな表情になる。どちらも甘みを抑え、隠し味の酢でキレを持たせたツユが何とも粋だ。

とはいえ店はまだ始まったばかり。街と共に成長していく姿も楽しみにしよう。

『手打そば 菊谷 国分寺』店主 菊谷聡さん

店主：菊谷聡さん「おつまみと蕎麦が付くコースもご用意しています」

『手打そば 菊谷 国分寺』

［店名］『手打そば菊谷国分寺』

［住所］東京都国分寺市本町3-7-23

［電話］042-404-2202

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、18時〜21時半（21時LO）※日は〜20時半（20時LO）

［休日］月・火の昼

［交通］JR中央線ほか国分寺駅北口から徒歩4分

【2023年12月OPEN！】季節感あふれるつまみで酔い、端正な十割で〆る『生蕎麦い志井』＠神楽坂

神楽坂には蕎麦の名店が少なくないが、またひとつ、その仲間入りかと日に日に評判を高める店がある。それがここ「い志井」だ。

路地裏にひっそり佇む小さな店は、控えめな石畳のアプローチからして既に名店の風格。蕎麦割烹などでおよそ20年にわたり経験を積んだ店主の大森聡義さんがひとりで切り盛りする。

さぁまずは焦らず、つまみでゆるりと一献がこの店の定石だろう。

魚は豊洲、野菜は主に京都の農園から。季節感を大切に、手間暇かけた粋な味が心地よく〆へと誘ってくれる。蕎麦は群馬の無農薬栽培を丸抜きで仕入れ、石臼で自家製粉、微粉を十割で打つ。温蕎麦は中細、せいろはそれよりやや細め、季節によっても微妙に打ち方を変えるそう。

にしん蕎麦2200円

『生蕎麦 い志井』にしん蕎麦 2200円 数日かけて仕込むニシンが味わい深い。蕎麦は「赤城深山ファーム」の丸抜きを使う。醤油をキリッと立たせたツユとも相性がいい

冬におすすめしたいひとつが「にしん蕎麦」。こちらはふっくら炊いたニシンの上に蕎麦を少々乗せるスタイルで、身が若干沈んでいるため手繰るほどに旨みがツユに溶け出し、味わい深くなり……ふう、極楽極楽。いい店だなあと、帰りの足取りも軽くなる。

『生蕎麦 い志井』店主 大森聡義さん

店主：大森聡義さん「蕎麦も素材ありき。安定して質のいいものを選んでいます」

『生蕎麦 い志井』

※つまみ類は季節や仕入れで変わる

［店名］『生蕎麦』

［住所］東京都新宿区神楽坂6-8

［電話］03-6265-0617

［営業時間］11時半〜15時（14時LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］月（月が祝の場合は営で翌火休）、不定休

［交通］地下鉄東西線神楽坂駅1a出口から徒歩4分

撮影／浅沼ノア（いのも、い志井）、小島昇（菊谷）、取材／肥田木奈々（いのも、い志井）、菜々山いく子（菊谷）

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年12月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】ニシンがドンっとのる温蕎麦 東京・神奈川にある期待の蕎麦店で食べたい逸品一覧（20枚）