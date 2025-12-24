シャオミ、「新春福袋 2026」を発売 最大44％オフ相当
シャオミ・ジャパンは、「Xiaomiでスマートなくらし 新春福袋2026」を発売する。公式サイトでは2026年1月1日から、直営店では12月27日から販売される。
福袋は、「はじめてのスマート体験」や「くらし整う 健康管理」などをテーマとした5種類をラインアップする。通常価格と比較して、約16％～44％お得に購入できる。
REDMI Buds 5 Pro（ブラック）
Xiaomi 165W Power Bank 10000 (Integrated Cable) 2万4540円 1万7940円 約27％ くらし整う 健康管理福袋 Xiaomi スマート温湿度計 3 Mini
Xiaomi 体組成計 S400
Xiaomi エアフライヤー 6.5L
Xiaomi 布団クリーナー
Xiaomi 布団クリーナー フィルター（2パック） 2万1000円 1万7640円 約16％ おうち充電快適リビング福袋 Xiaomi TV A Pro 65 2025
Xiaomi サウンドアウトドア
Xiaomi スマートカメラ C500 Dual
Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite
Xiaomi コードレス掃除機 G20 Lite フィルターキット
Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact
Xiaomi スマート空気清浄機 4 Compact フィルター 13万2900円 9万7780円 約26％ 自分磨き 美容と身だしなみ福袋 Xiaomi ウォーターフロッサー 2
Xiaomi ウォーターフロッサー交換用ノズル
Xiaomi 電動シェーバー S200
Xiaomi 電動シェーバー S200 交換用ヘッド
Xiaomi ヘアカッター 2
Xiaomi 電動歯ブラシ T302
Xiaomi 電動歯ブラシ T302 交換用ヘッド 1万8260円 1万180円 約44％ 仕事も遊びも快適ワーク＆ゲーミング福袋 Xiaomi ゲーミングモニター G27i
Xiaomi デスクトップスピーカー
Mi モニター掛け式ライト
Xiaomi ワイヤレスマウス Comfort
Xiaomi 5-in-1 Type-C ハブ 3万6500円 2万4380円 約33％
販売期間は、公式サイトでは2026年1月1日～7日、直営店「Xiaomi Store」各店舗では12月27日から。いずれも期間中であっても、なくなり次第終了となる。