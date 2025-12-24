KDDIは、au Online Shopにおいて、新規または乗り換え（MNP）で「iPhone 17 Pro 256GB」などを購入すると最大2万円分のau PAY残高が還元される「ゆく年くる年キャンペーン」を開始した。期間は2026年1月13日まで。

iPhone 17 Pro

iPhone Air

「ゆく年くる年キャンペーン」の対象機種はたとえば、「iPhone Air 256GB」が2万円還元、「Google Pixel 10 Pro Fold Jade 256GB」が1万8000円還元、「AQUOS sense10 カーキグリーン」が1万2000円還元となる。なお「iPhone 17 Pro 256GB」と「iPhone Air 256GB」は、2025年12月31日～2026年1月1日の2日間限定で、他社から乗りかえ（MNP）のみとなる。

また、機種によって条件が設けられており、UQやpovo1.0／povo2.0からの乗り換えや「スマホミニプラン＋」への乗り換えは対象外となる。

このほか、「Galaxy S24 Ultra 256GB」が機種変更で最大4万4000円割引や「Apple Watch Series 9」が2万2000円割引になるキャンペーンも用意されている。