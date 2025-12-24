ÀîºêFÂàÃÄ¤ÎGK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¡¢Ê¡Åç¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬·èÄê¡Ö⽇ËÜ¤ÇºÆ¤Ó¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ´Ú¹ñÂåÉ½GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£24Æü¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß40ºÐ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Ï´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¸å¡¢2016Ç¯¤«¤éÀîºêF¤Ç¥×¥ì¡¼¡£²ÃÆþ1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»364»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¯¥é¥Ö½é¤ò´Þ¤á4ÅÙ¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Û¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×¤ä2ÅÙ¤ÎÅ·¹ÄÇÕÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤âÄÌ»»68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï29»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤ÏGK»³¸ýÎÜ°Ë¤Î²ÃÆþ¤â¤¢¤Ã¤Æ¹µ¤¨¤Ë²ó¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹ç¡¢2025J¥ê¡¼¥°YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¡¢Å·¹ÄÇÕ JFA Âè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç1»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë11·î12Æü¤Î»þÅÀ¤ÇÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤Ï¹¹¿·¤»¤º¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÀîºêF¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤ÏÍèµ¨¤«¤éÊ¡Åç¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤¬·èÄê¤·¤¿GK¥Á¥ç¥ó¡¦¥½¥ó¥ê¥ç¥ó¤ÏÊ¡Åç¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö⽇ËÜ¤ÇºÆ¤Ó¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ¤Î⼀°÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»û⽥´ÆÆÄ¤ÈºÆ¤Ó⼀½ï¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ÏJ2¾º³Ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´⼒¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢¤¿¤À¤½¤ÎÌ´¤À¤±¤ò⾒¿ø¤¨¤Æ⾛¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£⼼¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢É¬¤º¼Â¸½¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®¤¤À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀîºêF¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë½é¤á¤ÆÍè¤¿»þ¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍ¥¾¡¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÊÌ¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿É¬¤ººÆ²ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Àîºê¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£°¦¤¹¤ëÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×
