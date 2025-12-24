KDDIと沖縄セルラーは、au取扱店やauオンラインショップ、UQスポットなどで「歳末＆初売りセール」を開催する。期間は12月24日～2026年1月13日。対象のスマートフォンへの機種変更やワイヤレスイヤホンの購入で割引が適用される。

iPhone 17

iPhone 17シリーズやPixel 10シリーズなど最大2.2万円引き

対象機種への機種変更と対象の料金プランおよび補償サービスに加入することで、機種代金から最大2万2000円が割り引かれる。対象の料金プランは「auバリューリンク マネ活2」と「auバリューリンクプラン」各種。

いずれも、サブスクサービスとのセットプランの契約でも割引を受けられ、新規受付を終了した「auマネ活バリューリンクプラン」各種の継続加入も対象となる。

対象機種は、iPhone Air、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max。また、Pixel 9aに加え、Pixel 10（128GBおよび256GBモデル）、Pixel 10 Pro（256GBモデル）、Pixel 10 Pro XL（256GBモデル）、Pixel 10 Pro Fold（256GBおよび512GBモデル）も対象機種となる。

Pixelシリーズ各種については、auバリューリンクプランに加入した場合、割引額は合計最大1万9800円となる。

ワイヤレスイヤホンもセールの対象となっており、期間中は機種代金から最大8800円が割り引かれる。具体的な割引額はモデルによって異なり、HUAWEI FreeClipが8800円割引、Pixel Buds Pro 2が6600円割引、Pixel Buds 2aが3300円割引となる。

年明けに来店で福袋当たる抽選

2026年1月1日～1月13日の期間、au Style/auショップ、UQスポットへの来店で福袋がもらえるおみくじ抽選に参加できる。

参加するには、店頭の抽選用QRコードを自身のスマートフォンで読み取る必要がある。沖縄県内の店舗は対象外。また、店舗によって営業時間が異なる場合がある。