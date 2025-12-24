¹â¶¶±Ñ¼ù¡¢ÅçÄÅ°¡Ìð¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¡Ö¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ªÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡×
ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶±Ñ¼ù¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¤·¡¢²Î¼ê¡¦ÅçÄÅ°¡Ìð¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÅçÄÅ°¡Ìð¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ôËç¸ø³«¡£¡Ö¤µ¤¢¡ª¤³¤ì¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¥·¥ç¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¸å¤Ë¤Ï¡Ö²ÎÉ±¤È¸À¤ï¤ì¤ëÅçÄÅ°¡Ìð¤µ¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÅçÄÅ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Ìë¤âÂçÊÑ¡ª¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡ªÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡Ö°¡Ìð¤Á¤ã¤óÅÚ»º¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ªÅÚ»º¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£