U−22日本代表、GKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾の離脱を発表…明治大GK濱知康が追加招集

日本サッカー協会（JFA）は24日、今月の活動に臨むU−22日本代表メンバーの変更を発表した。



発表によると、U−22日本代表メンバーに招集されていたGKピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）がケガため離脱することが決定。代わってGK濱知康（明治大学）が追加招集されることが明らかになっている。



茨城県の『ケーズデンキスタジアム⽔⼾』で開催される『IBARAKI Next Generation Cup2025』に臨む大岩剛監督率いるU−22日本代表。同大会にはU−21関東⼤学選抜と、U−21東北大学選抜、U−21 ALL IBARAKIの4チームが参加し、U−22日本代表は24日にU−21関東⼤学選抜と対戦後、27日に3位決定戦／決勝を予定している。