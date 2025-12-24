「こんな先輩いたらやばい」大森元貴、会社員風スーツ姿にファン歓喜！ 「上司になって貰えますか？」
大人気バンド・Mrs. GREEN APPLEの大森元貴さんは12月23日、自身のInstagramを更新。会社員風のスーツ姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】大森元貴の会社員風スーツ姿
この投稿には「イケメンすぎ！」「この会社で働きたーーい」「会社にこんな先輩いたらやばい」「ちょっと一旦上司になって貰えますか？」「会社員になったらこんな感じなのか笑」「仕事にならんて」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「この会社で働きたーーい」大森さんは、スーツを着用した1枚の写真を投稿。階段でコーヒーを片手に一息つく様子が、とてもリアルです。首から下げている社員証のようなものには「大森元貴」と名前が書かれており、本物の会社員のようですね。大森さんの格好いい会社員風の姿に、ファンからは歓喜の声が集まっています。
「パーフェクトマネキン」9月23日の投稿では「2025AW」と説明し、アーティスト写真を公開していた大森さん。こちらではカジュアルにジャケットを着こなしています。ファンからは「う、美し過ぎる…」「スーツ似合いすぎ」「パーフェクトマネキン」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
