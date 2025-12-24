“ジャンボ”尾崎将司さん死去　女子ゴルフのレジェンドが追悼「大きな大きな存在を失いました」「本当に寂しいです」

S状結腸がんのために死去した尾崎将司さん(C)Getty Images

男子ゴルフの国内ツアー最多の通算94勝を挙げている“ジャンボ”こと尾崎将司さんが、S状結腸がんのために12月23日に死去したことが分かった。長男の智春氏が24日に公表した。78歳だった。

【写真】右手人差し指を突き上げる尾崎将司さんの雄姿…上田桃子の追悼の投稿

日本ゴルフツアー機構（JGTO）は公式SNSを通じて「“ジャンボ”こと、尾崎将司氏が12月23日の午後15時21分、S状結腸がんのため亡くなりました」と報告。「今までもこれからも男子ゴルフを語るに欠かせない、唯一無二の存在です」と強調した上で「どうか安らかにお休みください。ありがとうございました」と感謝を記した。

今回の訃報を受け、宮里藍さんは自身のインスタグラムのストーリーズ機能を使い「ゴルフ界にとって大きな大きな存在を失いました。小さい頃中継で溢れんばかりのギャラリーを連れて何度も何度も優勝されていたシーンを今でも覚えています」と述懐した。

続けて「どれだけのゴルファーが憧れたのでしょう。男女共、今を輝く素晴らしい選手達を育成し、兄達から聞く話も大好きでした。本当に寂しいです。ジャンボさん、またお会いしたかったです。心よりご冥福をお祈りいたします」と追悼した。