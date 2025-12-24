「そっくり」マナカナの妹、11歳娘＆9歳息子＆5歳になった姪っ子のスリーショット公開！ 「いとこ3人」
俳優の三倉佳奈さんは12月22日、自身のInstagramを更新。双子の姉・茉奈さんの娘の誕生日ショットを公開しました。
【写真】三倉佳奈の娘＆息子＆めい
コメントでは「姪っ子ちゃんお誕生日おめでとう！スクスク元気に育ってね」「3ショットとても素敵ですね!!娘さんと姪っ子さんの仲良しショット素敵すぎる!!」「元気に明るく楽しく過ごせるよう祈っております」と、祝福の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】三倉佳奈の娘＆息子＆めい
「スクスク元気に育ってね」佳奈さんは「先日姪っ子が5歳になりました ちょっぴりおませになってきたお喋りガール くるくる表情を変えて、サービス精神旺盛で、茉奈にそっくり このままのびのび大きくなってねー！いとこ3人、ずっと仲良しでいてくれるといいな」とつづり、2枚の写真を投稿。11歳の娘、9歳の息子、めいのスリーショットなどです。めいは、風船などが飾り付けられた壁を背景に、バースデーケーキを持っています。
「娘11歳になりました」10月24日には「娘11歳になりました お祝いには茉奈と姪っ子も来てくれて、2人のことが大好きな娘は大喜び！」とつづり、娘のバースデーショットを公開していた佳奈さん。茉奈さんとは家族ぐるみでよく会っていることが分かります。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)