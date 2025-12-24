¤Û¤·¤Î¤¢¤¡¢13ºÐÄ¹½÷¤È³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Î¤·¤½¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê48¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹½÷¡Ê13¡Ë¤È¹á¹Á¤Ø¤ÎÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×13ºÐÄ¹½÷¤È³¤³°Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à¤Û¤·¤Î¤¢¤
¡¡21Æü¤Ë¡Ö¹á¹Á¤Ø Ì¼¤ÈÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥£¡¼¥Ä¤Î¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î°ûÃã²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ä¤Î¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã»¤¤ÂÚºß¤À¤Ã¤¿¤±¤É½¼¼Â¤·¤¿¹á¹Á¤Ç¤·¤¿ ÆüËÜ¤è¤êÃÈ¤«¤¯¤ÆÃë´Ö¤ÏÈ¾Âµ¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÄ¹½÷¤È¤Î¹á¹ÁÎ¹¹Ô¤òÊó¹ð¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¹¥é¥¤¥ÉÆ°²è¤Ç¥·¥§¥¢¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤àÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ24Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¹á¹Á¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤È¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¹á¹Á¤Ë¤â½ÉÇñ ¤ªÉô²°¤«¤é¤ÏÁÇÅ¨¤ÊÌë·Ê¤â¸«¤ì¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤âÂç¤¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿ º£¤Î»þ´ü¤Ï³¹Ãæ¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤éËÜÅö¤ËåºÎï¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¡È¹ë²Ú¡É¤Ê¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¹ë²Ú¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¿¤Î¤·¤½¡¼¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤·¤Î¤Ï2011Ç¯9·î¡¢JRA¤Î»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¡Ê36¡Ë¤È·ëº§¡£12Ç¯4·î¡¢Âè1»ÒÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
