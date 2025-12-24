Âç¤ß¤½¤«6»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÙÂè2ÃÆ½Ð¾ì¼Ô·èÄê¡¡¾åÅÄÎµÌé¡¢¤·¤Ê¤³¡¢HYDE¤é¡Ú°ìÍ÷¤¢¤ê¡Û
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆ½Ð¾ì¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é¸á¸å7»þº¢¤Þ¤Ç¤ÎÌó6»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖABEMA¡×¤ÇÁ´ÊÔÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¾åÅÄÎµÌé¤éÂè2ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬¸ø³«
¡¡Âè2ÃÆ½Ð¾ì¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾åÅÄÎµÌé¡¢¤·¤Ê¤³¡¢chay¡¢¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¢»³¸ýÃÒ½¼¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¤Ê¤É·×14ÁÈ¤Î½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¹¾Íµ¡¢º´Æ£¹°Æ»¡¢HYDE¡¢µÜËÜ²ÂÎÓ¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾åÅÄÎµÌé¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂç³¢Æü¤òÂ¾¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊýÃ£¤È²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÎÉ¤¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡chay¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì²»°ì²»¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡¢»³¸ýÃÒ½¼¤Ï¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤¬¤É¤ì¤À¤±¸÷±É¤Ç±É¸÷¤«¡ª¡×¤ÈÅöÆü¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤âÌ¾ÍÀ²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤¬ÆÃÊÌ¤Ë±ÇÁü½Ð±é¤·¡¢³«²ñÀë¸À¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÊÌ¥³¡¼¥Ê¡¼¡ØHAVE A MEKIMEKI TIME¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¹°Æ»¤ä¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³¡¢Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦¡¢¿¹¸ýÇî»Ò¡¢²£»³¤À¤¤¤¹¤±¤é¤È¡¢¤â¤â¥¯¥í¤¬¸µµ¤¤ÊÂÎÁà¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Øº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÅÜÅó¤Î60Ê¬¡ÉÊ¿À®¡¦ÎáÏÂºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼ ¡Á¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´¤Î°ìËë¡Á¡Ù¤Ë¤Ï¡¢AKB48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½éÂåÁí´ÆÆÄ¤âÌ³¤á¤¿¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ÎÆÃÊÌ¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸á¸å1»þ¤«¤é¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¥À The First Impact¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£EBiDAN NEXT¡¢¥¹¥¿¥×¥é¸¦µæÀ¸¡¢Straight Angeli¡¢¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥á¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ukka¡¢MISS MERCY¤Î½Ð±é¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡Ê°Ê²¼¡¢¤â¤â¥¯¥í¡Ë¤¬º£Ç¯¤âÂç³¢Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤â¥¯¥í¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¡¢¸á¸å1»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¤Ï¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡þ¾åÅÄÎµÌé
½é¤á¤ÆÂç³¢Æü¤òÂ¾¤Î»öÌ³½ê¤ÎÊýÃ£¤È²á¤´¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤Âç³¢Æü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È¤É¤ó¤ÊÍí¤ß¤ò¤¹¤ë¤Î¤«º£¤«¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ÁÇÅ¨¤ÊÂç³¢Æü¤Ë¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÎÉ¤¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þchay
¤³¤Î°ìÇ¯¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÂô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê2025Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¡¢Ç°´ê¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò°ì²»°ì²»¤Ë¹þ¤á¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
¡þ»³¸ýÃÒ½¼
¤Þ¤µ¤«¡ª¤Þ¤µ¤«¡ª¤Î¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡£º£¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÇ®¤¤²Î¹çÀï¤Ë½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ë»ö¤¬¤É¤ì¤À¤±¸÷±É¤Ç±É¸÷¤«¡ªº£²ó¡¢¥½¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤¯¤º¡Ù¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÉðÆ»´Û¤Ç²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦»ö¤ò22Ç¯Á°¤Î2¿Í¡ÊANIKI¤ÈHIRO¡Ë¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï ¡Á¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡õ¤â¤â¥¯¥í²Î²ñ»Ï2026¡Á¡Ù
¡Ú¥Á¡¼¥àÊ¬¤±¡Û
½µËö¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z
¹ÈÁÈ¡§¶Ì°æ»í¿¥¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë
ÇòÁÈ¡§É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ
¡ÚÂè2ÃÆ½Ð¾ì¼Ô ¡Ê50²»½ç¡¢[ ]Æâ¤Ï½Ð¾ì²ó¿ô¡Ë¡Û
ÁêÀîÃÈ²Ö¡ÊSKE48¡Ë[½é]
AiScReam[½é]
iLiFE![2]
AMEFURASSHI[5]
ÈÓÄÍ¸ç»Ö¡ÊÅìµþ03¡Ë[8]
¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º[5]
°ìÇ·¿¹Âç¸Ð[½é]
¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·[5] ¡Ê¢¨2¡Ë
¾åÅÄÎµÌé[½é]
ukka[3]
¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«[½é]
¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼[5]
EBiDAN NEXT[2]
Âç¹¾Íµ[3]
²¬ÅÄ¾À¸[7] ¡Ê¢¨2¡Ë
¤«¤¬²°[3]
Ýæ»ÖÔ¥[9]
¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ[½é]
À¶ÌîÌÐ¼ù[6]
¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£[½é]
¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡Ê°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë[½é]
¥³¥ì¥µ¥ï[½é]
¤µ¤À¤Þ¤µ¤·[9]¡¡¡Ê¢¨1¡Ë
º´Æ£¹°Æ»[2]
¤·¤Ê¤³[½é]
ÅçÄÅ°¡Ìð[2]
¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ[9]¡¡¡Ê¢¨2¡Ë
»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø[7]
¿åÁ°»ûÀ¶»Ò[9]¡¡¡Ê¢¨2¡Ë
ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë[½é]
¥¹¥¿¥×¥é¸¦µæÀ¸[3]
Straight Angeli[½é]
¥»¥«¥ó¥É¥Ð¥Ã¥«¡¼[½é]
¹â°æÀéÈÁ[½é]
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß[½é] ¡Ê¢¨2¡Ë
¤Á¤£¤¿¤ó¡ù[3]
chay[½é]
Ä¶ÆÃµÞ[3]
ÀéÌÊ°Î¸ù[½é]
DEAN FUJIOKA[½é]
DXTEEN[½é]
Åìµþ½÷»ÒÎ®[8]
Åìµþ¥Û¥Æ¥¤¥½¥ó[5]
ÅÚº´·»Äï[4]
¢âJOY[½é]
¡âME[3]
¤Ï¤¤¤À¤·¤ç¤¦¤³[½é]
HYDE[5]
¤Ð¤Ã¤Æ¤ó¾¯½÷Ââ[½é]
²ÖÌø»åÇ·¼ÒÃæ[9]
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó[½é] ¡Ê¢¨2¡Ë
Â®¿å¤±¤ó¤¿¤í¤¦[½é]
¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó[3]
¥Ñ¥ó¥À¥É¥é¥´¥ó[½é]
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥á¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥É¥¨¥ó¥É[½é]
Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´[½é]
Êõ¾â¥Þ¥ê¥ó[2]
ÉÛÂÞÆÒÂÙ[3] ¡Ê¢¨2¡Ë
ËÙÆâ¹§Íº[½é]
MAZZEL[½é]
¾¾ºê¤·¤²¤ë[8]
¾¾ËÜÌÀ»Ò[9]
Æ¦¼Æ¤ÎÂç·²[½é]
¥Þ¥ë¥·¥£[½é]
MISS MERCY[½é]
µÜËÜ²ÂÎÓ[2]
¿¹¸ýÇî»Ò[9]
»³¸ýÃÒ½¼[½é]
UNIS[2]
²£»³¤À¤¤¤¹¤±[½é]
Î¶µÜ¾ë[3]
ÎÖ»Ò[½é]
LumiUnion[½é]
@onefive[½é]
¢¨1¡§VTR¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ½Äê¡£
¢¨2¡§VTR¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È½Ð±é¤òÍ½Äê¡£
