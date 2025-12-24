¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤ä¤È½é¥³¥é¥Ü¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤¹¤¾Æ¤ÆéÁ·¡×¡Öµ´¿É¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«
¡¡¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¾¾²°¡¦¾¾¤Î¤ä¡×¤Ï24Æü¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ºîÉÊ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÁ´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ï2026Ç¯1·î6Æü10»þ¤«¤é¡¢Âè2ÃÆ¤Ï2·î17Æü10»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤â¤Ë¾¦ÉÊ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂè1ÃÆ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤¹¤¾Æ¤ÆéÁ·¡Ù¤È¡Ø¿©·ô¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù
¡¡1·î6Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¾¾²° ¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤¹¤¾Æ¤ÆéÁ·¡Ù¡ÊÀÇ¹þ1,580±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡³ºÅö¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿©·ô¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ïÎà¡Ë¤ò1¸Ä¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡2·î17Æü¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÜ³Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹»ÈÍÑ¡¢¡Ø¾¾²° ¤Á¤¤¤«¤ï¤Îµ´¿É¥«¥ì¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨¾¾²°¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡Ë
¡¡³ºÅö¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ïÎà¡Ë¤ò1¸Ä¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¾´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¾¾²° ¤ª¤³¤µ¤Þµí¤á¤·¤ï¤¯¤ï¤¯¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡Ë¡Ø¾¾²° ¤ª¤³¤µ¤Þ¥«¥ì¡¼¤ï¤¯¤ï¤¯¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡Ë¡Ø¾¾¤Î¤ä ¤ª»ÒÍÍ¥×¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¡Ø¾¾¤Î¤ä ¤ª»ÒÍÍ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥é¥¤¥É¥Ñ¥º¥ë¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ïÎà¡Ë¤ò1Ëç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤1Æü1¿©¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1Æü3¿©¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÃíÊ¸¶â³Û¹ç·×800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¤É¤ó¤Ö¤ê¡Ù¤¬ÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë¡¢Æ±Å¹¸ø¼°X¡Ê¡÷matsuya_foods¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬100¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.matsuyafoods.co.jp/chiikawa/2026wttm/¡Ë¤ËµºÜ¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤âÆ±Å¹¤Î¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À©Éþ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡õ¥Ï¥Á¥ï¥ì¡õ¤¦¤µ¤®¤Î¤Û¤«¥é¥Ã¥³¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡¢¸ÅËÜ²°¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÏÌÞÏÀ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥ÈÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë´¶¼Õ¤Ã¡Ä¡ª¡×¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂè1ÃÆ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤¹¤¾Æ¤ÆéÁ·¡Ù¤È¡Ø¿©·ô¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ù
¡¡1·î6Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ø¾¾²° ¤Á¤¤¤«¤ï¤Î¤¹¤¾Æ¤ÆéÁ·¡Ù¡ÊÀÇ¹þ1,580±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡2·î17Æü¤«¤é¤ÎÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÜ³Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹»ÈÍÑ¡¢¡Ø¾¾²° ¤Á¤¤¤«¤ï¤Îµ´¿É¥«¥ì¡¼¡Ù¡ÊÀÇ¹þ980±ß¡Ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ê¢¨¾¾²°¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¡Ë
¡¡³ºÅö¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ù¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ïÎà¡Ë¤ò1¸Ä¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Î¾´ü´ÖÃæ¡¢¡Ø¾¾²° ¤ª¤³¤µ¤Þµí¤á¤·¤ï¤¯¤ï¤¯¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡Ë¡Ø¾¾²° ¤ª¤³¤µ¤Þ¥«¥ì¡¼¤ï¤¯¤ï¤¯¥»¥Ã¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ450±ß¡Ë¡Ø¾¾¤Î¤ä ¤ª»ÒÍÍ¥×¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¡Ø¾¾¤Î¤ä ¤ª»ÒÍÍ¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¥×¥ì¡¼¥È¡Ù¡ÊÀÇ¹þ500±ß¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊ¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡¢Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡Ö¾¾²°¡×¡ß¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥é¥¤¥É¥Ñ¥º¥ë¡×¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÁ´6¼ïÎà¡Ë¤ò1Ëç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃíÊ¸¤Ï1¿Í¤Ë¤Ä¤1Æü1¿©¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤³¤µ¤Þ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢1¿Í¤Ë¤Ä¤1Æü3¿©¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÃíÊ¸¶â³Û¹ç·×800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¤É¤ó¤Ö¤ê¡Ù¤¬ÃêÁª¤Ç100¿Í¤Ë¡¢Æ±Å¹¸ø¼°X¡Ê¡÷matsuya_foods¡Ë¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¸ÂÄê¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È¡Ù¤¬100¿Í¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬Æ±»þ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤âÈ¯É½¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.matsuyafoods.co.jp/chiikawa/2026wttm/¡Ë¤ËµºÜ¡£
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤âÆ±Å¹¤Î¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿À©Éþ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡õ¥Ï¥Á¥ï¥ì¡õ¤¦¤µ¤®¤Î¤Û¤«¥é¥Ã¥³¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡¢¸ÅËÜ²°¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¥³¥é¥Ü¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤ÏÌÞÏÀ¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¤´ÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤Î¥³¥ÈÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤Ë´¶¼Õ¤Ã¡Ä¡ª¡×¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£