¡¡TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ±¶É·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØTHE TIME¡¤¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°5¡§20¡Ë¤Ë¡ÈÉüµ¢¡É¤·¤¿¡£
¡¡·îÍË¤«¤é¿åÍË¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë±§²ì¿À¥¢¥Ê¤À¤¬¡¢22Æü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ë»Ñ¤Ï¤Ê¤·¡£¡ÖÇ¾¥·¥ã¥¥¯¥¤¥º¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ç¤¢¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¡Ö±§²ì¿À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ïº£Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡×¤È·çÀÊ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡23Æü¤â·çÀÊ¤·¤¿±§²ì¿À¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¸µµ¤¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÇ¾¥·¥ã¥¥¯¥¤¥º¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼Ãæ¤Ë¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡Ö±§²ì¿À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤â¡Ö¤Ï¤¤¡ª¸µµ¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¡£¶¦±é¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¡ÊÊó¹ð¤Î»ÅÊý¤¬¡Ë¿·¤·¤¤¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡Ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¸åÇÚ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¡£
