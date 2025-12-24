『ONE PIECE』チョッパーのテーマカフェ、渋谷できょうオープン 世界観たっぷりのかわいいメニューやグッズに
テレビアニメ『ONE PIECE』の人気キャラクター・チョッパーのテーマカフェ『CHOPPER'ｓ CAFE』が24日、東京・SHIBUYA 109 BOX カフェ＆スペースにて期間限定でオープン。これに先立ち、オープン記念試食内覧会が行われた。
【写真多数】かわいすぎるよ⋯チョッパーがテーマのフードにグッズが大集合
本カフェは、海賊の世界を飛び出し、“わたしたちと同じ世界で暮らす”をテーマとしたプロジェクト“CHOPPER’s”の世界を体現したもの。かわいいチョッパーのいろんな姿が楽しめる。
メニューは、チョッパーのかわいい顔をイメージしたカレーライス、チョッパーがこっそり遊びに来たオムライスプレートや、チョッパーの好物のわたあめをイメージしたパフェ、チョッパーの大好きな甘いものを詰め込んだパンケーキなどのデザート、わたあめをイメージした楽しいドリンクやほかほか温まるホットココアなど、チョッパーの世界観溢れる趣向を凝らしたSNS映えするメニューが並ぶ。
チョッパーの顔が象られたライスに白いカレーをかけて食べるチョッパーのホワイトカレーライスは、食欲をそそるスパイシーな香り。マイルドな味わいの中にほんのり顔を出すぴりりとした刺激は、まるでいつもかわいいチョッパーが戦いのときに見せる表情のよう。ふわふわのフォームにチョッパーの顔が描かれたココアで、ほっと一息。スイートなチョッパーの顔の向こうから口に流れ込んでくる甘いココアが、この寒い季節に心も体もあたためてくれる。ほかのメニューもキュートな世界観たっぷりに表現され、見るだけでも楽しいラインナップとなっている。
その他、描き下ろしイラストを使用した限定グッズや特典も登場する。
本テーマカフェは、2026年2月1日まで開催。予約金税込660円の先着制で、1申し込みにつき、4席までの予約が可能となっている。
■メニュー※すべて税込価格
フード
・チョッパーのホワイトカレーライス：1790円
・チョッパーのかくれんぼオムライス：1590円
デザート
・チョッパーのごほうびパンケーキ：1590円
・チョッパーの宝さがしパフェ：1390円
ドリンク
・ふわふわもぐもぐキャラメルミルク：990円
・マシュマロぷかぷかいちごラテ：1090円
・チョッパーのよじのぼりレモネード：990円
・チョッパーのほかほかココア：990円
サイドドリンク：各690円
ホットコーヒー、ホットティー、アイスコーヒー、アイスティー、オレンジ、ジンジャエール、コーラ
※ワンオーダー対象外
※ドリンク注文特典配布対象外メニュー
テイクアウト
・ふわふわもぐもぐキャラメルミルク：990円
・マシュマロぷかぷかいちごラテ：1090円
・チョッパーのよじのぼりレモネード：990円
・チョッパーのほかほかココア：990円
■オリジナルグッズ ※すべて税込価格
・アクリルキーホルダー（ランダム5種）：770円
・ミニアクリルスタンド（ランダム5種）：990円
・缶バッジ（ランダム5種）：605円
・クリアファイル2枚セット：880円
・ミニタオル：1650円
・マグカップ：2200円
