¡¡À¯ÉÜ¤Ï£²£´Æü¸áÁ°¡¢°åÎÅÈñ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¸«Ä¾¤·ºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤ÏÍèÇ¯£¸·î¤È£²£°£²£·Ç¯£¸·î¤Î£²ÃÊ³¬¤Ç¡¢Ç¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç£³£¸¡óÄøÅÙ°ú¤¾å¤²¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÈ¯É½¤·¤¿¸«Ä¾¤·ºö¤è¤ê¡¢°ú¤¾å¤²Éý¤òÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¿·¤¿¤ËÇ¯³Û¤Î¾å¸Â³Û¤âÀß¤±¡¢Ä¹´ü¼£ÎÅ´µ¼Ô¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÒ»³ºâÌ³Áê¤È¾åÌî¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤¬Æ±Æü¸áÁ°¤Î³ÕÎ½ÀÞ¾×¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤ËÅö»þ¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤Ç·è¤á¤¿¸«Ä¾¤·ºö¤Ï¡¢·î¤Î¾å¸Â³Û¤¬ºÇÂç£·£°¡óÄ¶Áý¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤«¤éÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â»Ü¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÆ¸¡Æ¤¤·¤¿¸«Ä¾¤·ºö¤Ç¤Ï¡¢£²£¶Ç¯£¸·î¤ËÇ¯¼ý¶èÊ¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¾å¸Â³Û¤ò£´¡Á£·¡ó°ú¤¾å¤²¡¢£²£·Ç¯£¸·î¤Ë¤Ï½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇÀ¤ÂÓ°Ê³°¤ÎÇ¯¼ý¶èÊ¬¤ò¸½ºß¤Î£´ÃÊ³¬¤«¤é£±£²ÃÊ³¬¤ËºÙÊ¬²½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¼ý¤ÎÌó£µ£±£°Ëü¡ÁÌó£¶£µ£°Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢¾å¸Â¤Î´ð½à³Û¤Ï¸½¹Ô¤ÎÌó£¸Ëü±ß¤«¤éÌó£¹Ëü£¸£°£°£°±ß¤Ë¾å¾º¤¹¤ë¤¬¡¢Á°²ó°Æ¤ÎÌó£±£±Ëü£³£°£°£°±ß¤è¤êÁý²ÃÉý¤Ï½Ì¾®¤¹¤ë¡£
¡¡·î¤Î¾å¸Â³Û¤òÄ¾¶á£±£²¤«·î¤Ç£³²óÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë£´²óÌÜ¤«¤é¾å¸Â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡ÖÂ¿¿ô²ó³ºÅö¡×¤Î·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£ËýÀ¼À´µ¤äÆñÉÂ¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤Ë±þ¤¸¤Æ£±£¸Ëü¡Á£±£¶£¸Ëü±ß¤ÎÇ¯´Ö¾å¸Â¤òÀß¤±¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÇ¯¼ý¤À¤È£µ£³Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢£·£°ºÐ°Ê¾å¤Î³°Íè¼õ¿ÇÈñ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡Ö³°ÍèÆÃÎã¡×¤Ï¡¢·î¤ÎÉéÃ´¾å¸Â³Û¤ò·î£´£°£°£°¡Á£±Ëü±ß°ú¤¾å¤²¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Î°Æ¤ÈÈæ¤Ù¡¢°ìÉô¤Ç°ú¤¾å¤²Éý¤¬Áý¤¨¤ë¡£°ìÄê¤ÎÇ¯¼ý¤ò²¼²ó¤ë¿Í¤Ï·î£¸£°£°£°±ß¤Î¤Þ¤Þ¤È¤¹¤ë¡£