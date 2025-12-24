¡ÚÂ®Êó¡ÛÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê Á´ÂÎ2.22¡ó°ú¤¾å¤²¤Ç·èÃå 12Ç¯¤Ö¤ê¥×¥é¥¹²þÄê
ºâÌ³¾Ê¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀÞ¾×¤Î·ë²Ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤Ï¡¢2.22¡ó¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤È¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤Ê¤É¤¬¿Ç»¡¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¼õ¤±¤È¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤È¡¢Ìô¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¡ÖÌô²Á¡×¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡ÖËÜÂÎ¡×¤Ï3.09¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¡ÖÌô²Á¡×¤Ï0.87¡ó¤Î°ú¤²¼¤²¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤Ï2.22¡ó¤Î¥×¥é¥¹²þÄê¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤¬¥×¥é¥¹3¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ð±Ä¤¬°²½¤¹¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¡¢Êª²Á¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÄÂ¾å¤²¤Î¤¿¤á¤ËÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢º£²ó¤Î²þÄê¤Ë¤è¤ê¡ÖÉý¹¤¤°åÎÅ´Ø·¸¿¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊª²Á¾å¾º¤òÄ¶¤¨¤ëÄÂ¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë´Ç¸îÊä½õ¼Ô¤ä»öÌ³¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¾»º¶È¤È¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¶¥Áè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¾å¾è¤»Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£