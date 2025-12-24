¡È¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¡É¡¦²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê45¡Ë¡¢É×¡¦Í°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤È²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿»°½ÅÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç¥¹¥Æ¥¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Î²¡ÀÚ¤â¤¨¡Ê45¡Ë¤¬23Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿»°½ÅÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏÃÂê¤Î¿åÃå»Ñ¡õ²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2016Ç¯11·î¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¡Ê39¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢7ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢4ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë²¡ÀÚ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇInstagram¤Ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä²Æ¤òËþµÊ¤¹¤ë¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¡£
²ÈÂ²¤Ç»°½ÅÎ¹¹Ô¤òËþµÊ
¡¡2025Ç¯12·î23Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÇË¬¤ì¤¿»°½ÅÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÅß»ê¤Î¤¤Î¤¦¤Ï°ËÀª¿ÀµÜ¤Ø¡¢¤ª»²¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Á°Æü¡¢Æî°ËÀªÄ®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¾¯Ç¯Ìîµå¶µ¼¼¤ËÉ×¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ò¸«³Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤â¾·¤¤¤Æ1Ç¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿Î¹¹Ô¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç¥¹¥Æ¥¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÎ¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë