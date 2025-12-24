Å´ÅãÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤êÈòÆñ»Ø¼¨²ò½ü¡¡ÀÄ¿¹¿ÌÅÙ6¶¯ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¡Ä½¤Éü¹©»ö¤ÏÇ¯Æâ´°Î»ÌÜ»Ø¤¹
ÀÄ¿¹¸©¤Ç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÇÂ»½ý¤·¤¿¥Ó¥ë¤ÎÅ´Åã¤ÎÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬²ò½ü¤µ¤ì½»Ì±¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
12·î8Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¡ÖNTTÀÄ¿¹È¬¸Í¥Ó¥ë¡×¤ÎÅ´Åã¤¬Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤ÏÈòÆñ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅÝ²õ¤Î¶²¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢23Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤íÁ´¤Æ²ò½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿½»Ì±¤«¤é¤Ï¡Ö²È¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤Ï°Â¿´¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤ËÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤È°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Å´Åã¤Î½¤Éü¹©»ö¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Î´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£