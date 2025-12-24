¡Ú¥´¥ë¥Õ¡Û¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¤³¤ÈÈøºê¾»Ê»á¡Ê78¡Ë»àµî¡¡¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò¿ò·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¡×¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼²ñÄ¹ÄÉÅé
ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤ÇºÇÂ¿¤ÎÄÌ»»94¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÈøºê¾»Ê¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬23Æü¡¢¸á¸å3»þ21Ê¬¡¢S¾õ·ëÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÈøºê¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤Ç¥´¥ë¥Õ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£1964Ç¯½Õ¤ËÆÁÅç³¤Æî¹â¹»¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢65Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ËÆþÃÄ¡£¼ÂÆ¯3Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î71Ç¯¤Ë¤Ï9·î¤ÎÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¤ï¤º¤«3¥«·î¤Ç5¾¡¡£¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°À©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿73Ç¯¤Ë½éÂå¾Þ¶â²¦¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤È¡¢80Ç¯ÂåÁ°È¾¤ËÄãÌÂ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢94Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ò´Þ¤à·×12ÅÙ¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢96Ç¯¤Î¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¥×¥íÄÌ»»100¾¡¤òÃ£À®¡£02Ç¯¤ÎÁ´Æü¶õ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¸½ANA¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£¤â¤Ê¤ªÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤55ºÐ¤Ç¤ÎºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢ÄÌ»»¤Ç113¾¡¡Ê¥Ä¥¢¡¼94¾¡¡Ë¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¾Þ¶â½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿º´µ×´Ö¼ëè½Áª¼ê¤éÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿Èøºê¤µ¤ó¡£
ÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤ËÂÐ¤·¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê²ñ²ñÄ¹¤ÎÃ«¸¶½¨¿Í»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ò¿ò·É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢Æ±¤¸Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤Þ¤Ç¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¤ªÏÃ¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¤¿¤À°¥¤·¤¯¤Æ¡¢¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢ÌµÇ°¤Î»×¤¤¤Ç°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤È»×¤¤½Ð¤Ï¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È6·î¤ËÀÂµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢ÄÉÅé¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áòµ·¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Î²ÈÂ²Áò¤È¤·¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¡¢¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£