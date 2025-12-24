¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾ËÜÄ¾Èþ¤¬½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¡ª¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»×¤¤¤«¤éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡×
12·î7Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿»Ë¾å½é³«ºÅ¤Î¡ÖFIFA¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó2025¡×¡£¤½¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¾¾ËÜÄ¾Èþ¤¬½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ØSweetest Swift ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë³¦¤ÎÅ·»È¤¹¤®¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
²°¾å¤Ç¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤ê¤ª»¶Êâ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª²È¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ê¥Ù¥Ã¥É¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤¿¤ê¡£ÉáÃÊ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÉ½¾ð¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸¤Î»£±ÆÎ¢ÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅù¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¾¾ËÜÄ¾Èþ¤ÎÈþ¤·¤¤Ê¢¶Ú
¡½¡½½é¤á¤Æ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬È¯Çä¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃå¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤âÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤Î°áÁõ¤¬ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡ÇØÃæ¤¬¤Ñ¤Ã¤¯¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¹õ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ãå¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤â¤¢¤Þ¤êÃå¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤Ë¤â¹¥¤ß¤Ç¤·¤¿¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¤É¤Á¤é¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡ª »£±Æ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¡¢É½¾ð¤ä¸«¤»Êý¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«ºÇ½é¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤¯¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½²«¿§¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¥«¥ë¥Ð¥ó¥¯¥é¥¤¥ó¤ÇÆü¾ï´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¡£ÉáÃÊ¡¢¿²¤ë¤È¤¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥ÞÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡»£±Æ¤ÇÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¤«¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤ß¤¿¤¤¤ÊÆü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£
¡½¡½È±·¿¤âÉáÃÊ¤È°ã¤¦´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶âÈ±²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª »î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢·î¤Ë1²ó¤ÏÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ±¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¿§¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤È±¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½»î¹çÃæ¤Ç¤â¤¹¤°¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂÎ°é´Û¤Î¾²¤Ã¤ÆÃã¿§¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÇÛ¿®¤Î¥«¥á¥é¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¾²¤ÈÆ¬¤Î¿§¤¬Æ±²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¡Ö¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡¼Ì¿¿½¸¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤³¤È¤ä¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÂç²ñ¸å¤ËÈ¯Çä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ð¤è¤êÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÆþ¸ý¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡6ºÐ¾å¤Î·»¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤â»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£5ºÐ¤«¤é¹â¹»3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡¢15Ç¯´Ö¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤«¤é¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°úÂà¤·¤Æ¡£
¡½¡½³Ø¹»¤ÎÉô³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤Î½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¡©
¾¾ËÜ¡¡Éô³è¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¸Ä¤«¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¸¥§¥Õ¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Þ¤¿¶¥µ»¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°úÂà¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤ä»î¹ç¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Î"³Ú¤·¤¤"¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÇö¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤âÀµÄ¾¤¢¤Ã¤Æ¡£¹â¹»À¸ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤ò¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤Ï²ù¤¤¤â¤Ê¤¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢ÎÁÍý¿Í¤À¤Ã¤¿¤ªÉãÍÍ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ´Íý»ÕÌÈµö¤ò¼è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ë½¢¿¦¡£¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤½¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¾¾ËÜ¡¡¤¿¤Þ¤¿¤ÞÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ò¼¤á¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤í¤¦¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥µ¥Ã¥«¡¼¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ï¶¥µ»Åª¤Ë¤¹¤°¤Ë´·¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡¤¤¤ä¡¢¥ë¡¼¥ë¤äÆ°¤¤¬¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ÎÀï½ÑÍý²ò¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¶ìÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ¬¤Ç¤ÏÆ°¤±¤Æ¤âÂÎ¤¬Á´Á³ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±!?¡×¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Èá¤·¤¯¤Æ¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·ë¹½¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
¾¾ËÜ¡¡¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤ò»Ï¤á¤¿¤Æ¤Îº¢¤ÏÅÔ¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¶¥µ»¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡£Ãæ¹âÀ¸»þÂå¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¾å¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¤ò2¤Ä¾å¤²¤Æ¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊWF¥ê¡¼¥°¡Ë¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Î¥Á¡¼¥à¡Ö¤µ¤¤¤¿¤ÞSAICOLO¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤â¿ô¿Í¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤¦¤Á¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸½ºß¡¢ÆüÃæ¤Ï¥¸¥à¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¡¢»Å»ö¸å¤ËÎý½¬¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Ìë¤Î8»þÈ¾¤«¤é11»þº¢¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥à¤Î¤Û¤«¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öunite¡Ê¥æ¥Ë¥Æ¡Ë¡×¤ä·ÝÇ½³èÆ°¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇµÙ¤à²Ë¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡·î¤Ë1¡¢2²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£µÙÆü¤Ï¡¢¿´¤âÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¤ÏWF¥ê¡¼¥°¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
¾¾ËÜ¡¡¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¾Íè¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤ÈÆ´¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½¶¥µ»°Ê³°¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¾¾ËÜ¡¡Êª¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥Ñ¥ó¥¯¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Ü¡¼¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥×¥é¥ó¥¿¡¼¤òºî¤ë¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÉáÃÊÃå¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä·Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¾ËÜÄ¾Èþ¡¡Naomi MATSUMOTO¡¡
1997Ç¯10·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹159Ñ¡¡
¡û5ºÐ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕU-18¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¤Ë°ìÅÙ¶¥µ»¤òÎ¥¤ì¤ë¡£Ä´Íý³Ø¹»¤È¥Û¥Æ¥ë¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢Í·¤Ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¤Ç¶¥µ»¤Ø¤Î»×¤¤¤¬ºÆÇ³¡£ºë¶Ì¤Î¡Ö½½¾òFC¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢Åö»þÆüËÜ½÷»Ò¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊWF¥ê¡¼¥°¡Ë¤Î¡Ö¤µ¤¤¤¿¤ÞSAICOLO¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¸½½êÂ°¡Ö¥Ð¥ë¥É¥é¡¼¥ë±º°Â¥é¥¹¡¦¥Ü¥Ë¡¼¥¿¥¹¡×¤Ø°ÜÀÒ¡£Æ±Ç¯6·î¤ËÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯¡ÖSAT Women's Futsal Championship¡×¤ÇÍ¥¾¡¡õMVP¤ò³ÍÆÀ¡£2025Ç¯11·î¡¢»Ë¾å½é³«ºÅ¤Î¡ÖFIFA¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë½÷»Ò¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥× ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó2025¡×ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@naomi14fb¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÄàËÜÃÎ»Ò¡¡»£±Æ¡¿Ìî¸ý²ÖÍü