FRUITS ZIPPER·îÂÅ·²»¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¡Ö¥×¥í¤Î°è¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈýÌÓ²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡ÛFRUITS ZIPPER¡Ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ë¤Î·îÂÅ·²»¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ë¤Ã¤Ñ¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÖÈýÌÓ²Ä°¦¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯»Ñ
·îÂ¤Ï¡ÖºòÆü¤ª´é¤¸¤Ö¤ó¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ä¹¤á¤Î¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Ä¤²¡¢ÀÖ¤¤¥ê¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆÅ·ºÍ¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈýÌÓ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥×¥í¤Î°è¡×¡Ö¤Þ¤ÄÌÓÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÅ·»È¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡·îÂÅ·²»¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤òÈäÏª
¢¡·îÂÅ·²»¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
