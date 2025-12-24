光浦靖子、カナダで手芸ワークショップ開催 個性あふれる生徒作品披露「先生は嬉しいです」
【モデルプレス＝2025/12/24】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が12月23日、自身のInstagramを更新。カナダで開いたワークショップの生徒の作品を紹介し、反響が集まっている。
【写真】54歳人力舎所属女芸人「縁起が良い」個性あふれる正月飾り作品公開
光浦は「先日のワークショップの作品たち。なかなか難しいお題でしたが、思った以上の進み具合で、先生は嬉しいです」とつづり、写真を投稿。しめ縄と招き猫を組み合わせた正月飾りや、生徒それぞれの個性が溢れるサンタクロースのオーナメントの写真を公開した。
この投稿に「素晴らしい」「可愛い」「縁起が良い写真」「どの子も素敵」「習ってみたい」とコメントが寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
◆光浦靖子、生徒の手芸作品披露
◆光浦靖子の投稿に反響
