【セブン-イレブン】購入者全員“ハズレなし”の「値引きクーポンくじ」がもらえる 馬の形のナゲット「ウマなげ」販売
セブン‐イレブンは、2026年の干支「午（うま）」にちなんだナゲット「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」（以下：ウマなげ）を2026年1月1日（木）より、数量限定で販売する。※発売日は店舗によって異なる
また、購入者は、1等（200円引き）、2等（100円引き）、3等（50円引き）のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」がプレゼントされるという。クーポンくじは、2026年1月1日（木）〜1月31日（土）の期間、対象商品の揚げ物に利用できる。
「ウマなげ」は、芳醇な香りとコクのあるバター味が特徴の商品。馬の形の愛くるしいビジュアルも魅力の一つ。
購入者にはもれなく「揚げ物値引きクーポンくじ」を配布
・商品名
ウマなげ（こくウマバター味）5個入り
・価格
240円（税込259.20円）
・発売日
2026年1月1日（木）〜順次
・販売エリア
全国
※数量限定商品
※発売日は店舗によって異なる
・大抽選会実施予定期間
2026年1月1日（木）〜値引きクーポンがなくなり次第終了
・クーポン利用対象
レジ横の揚げ物
・クーポン利用期間
2026年1月1日（木）〜1月31日（土）
※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる
※在庫切れ、取り扱いのない場合はあり
※商品名・価格・商品パッケージは変更になる場合あり
※店舗によって価格が異なる場合あり
※写真はイメージ
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記
※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認