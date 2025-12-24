【セブン-イレブン】購入者全員“ハズレなし”の「値引きクーポンくじ」がもらえる　馬の形のナゲット「ウマなげ」販売

セブン‐イレブンは、2026年の干支「午（うま）」にちなんだナゲット「ウマなげ（こくウマバター味）5個入り」（以下：ウマなげ）を2026年1月1日（木）より、数量限定で販売する。※発売日は店舗によって異なる

また、購入者は、1等（200円引き）、2等（100円引き）、3等（50円引き）のいずれかが必ず当たる「値引きクーポンくじ」がプレゼントされるという。クーポンくじは、2026年1月1日（木）〜1月31日（土）の期間、対象商品の揚げ物に利用できる。

「ウマなげ」は、芳醇な香りとコクのあるバター味が特徴の商品。馬の形の愛くるしいビジュアルも魅力の一つ。

購入者にはもれなく「揚げ物値引きクーポンくじ」を配布

・商品名

ウマなげ（こくウマバター味）5個入り

・価格

240円（税込259.20円）

・発売日

2026年1月1日（木）〜順次

・販売エリア

全国

※数量限定商品

※発売日は店舗によって異なる

〈ウマなげで運試し！揚げ物クーポン大抽選会〉

・大抽選会実施予定期間

2026年1月1日（木）〜値引きクーポンがなくなり次第終了

・クーポン利用対象

レジ横の揚げ物

・クーポン利用期間

2026年1月1日（木）〜1月31日（土）

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる

※在庫切れ、取り扱いのない場合はあり

※商品名・価格・商品パッケージは変更になる場合あり

※店舗によって価格が異なる場合あり

※写真はイメージ

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認