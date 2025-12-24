¸µBIGBANG¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤ÎºÇ°¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ËÉ×¤¬´ØÍ¿¡¢°ìÅÙ¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿½÷Í¥¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ø
½÷Í¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¡¢É×¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°°Ê¹ß¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¡ÖÃÏ¹ö¡×¤Ç¤âÎ¥º§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
12·î23Æü¸á¸å¡¢¥½¥¦¥ë¤Î·úÀß²ñ´ÛCG¥¢¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢Âè29²ó½Õ»Ë¹ñºÝ±Ç²èº×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¤ÏÆ±±Ç²èº×¤ÇMC¤òÌ³¤á¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÆ§¤ó¤À¡£
²ÖÊÁ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥°¥ì¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Èà½÷¤Ï¡¢º£¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤ÈþËÆ¤òÈäÏª¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤ÏSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¡¢´¶³´¿¼¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¿Ê¹Ô¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¤¬¸ø¼°¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÉâ¾å¤·¤¿É×¤ÎÁûÆ°°Ê¹ß¡¢¼Â¤Ë6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
Èà½÷¤Ï2017Ç¯¡¢·ÝÇ½¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡Ö¥æ¥ê¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¤Î¸µÂåÉ½¡¢¥æ¡¦¥¤¥ó¥½¥¯»á¤È·ëº§¡£¤·¤«¤·2019Ç¯¡¢¥æ»á¤¬V.I¡Ê¥¹¥ó¥ê¡Ë¤òÃæ¿´¤Ëµ¯¤¤¿¡¢ÀÀÜÂÔ¤äÌôÊª¡¢Ã¦ÀÇ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÈÈºá¤¬Íí¤à´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥ó»ö·ï¡×¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ñ¥¯¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¼«¿È¤ËÄ¾ÀÜ¤Î´ØÍ¿¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢À¤´Ö¤Î»ëÀþ¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢Æ±Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÈá¤·¤¯¤Æ¡¢°¦¡Ù¤òºÇ¸å¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÁûÆ°¸å¤ÏÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËºÑ½£Åç¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥«¥Õ¥§¤ò³«¶È¤·¤Æ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë°ìÊý¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï·ÑÂ³¡£É×¤ÎºÛÈ½²áÄø¤Ç¤ÏÃ²´ê½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯¤Ë¿·¤¿¤Ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢³èÆ°ºÆ³«¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤ÈËÍ¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥ë¥Þ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£